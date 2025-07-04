《彭振聲妻子往生》林沛祥喊要「發聲」 鄭文婷批蹭死者熱度

2025/07/04 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕涉嫌台北市京華城開發弊案的前台北市副市長彭振聲妻子往生，面臨罷免投票的國民黨基隆立委林沛祥七月二日晚間在臉書貼文，林沛祥在文中呼籲「七月廿六日，請投下不同意罷免，用你的一票為那些不能說話的人發聲」；民進黨基隆市議員鄭文婷對此指出，藍白立委現在（大罷免）都急了，所以都在蹭死者（彭振聲亡妻）的熱度，這是不人道的行為，她也對往生者感到哀悼。林沛祥昨天說，發文只是希望能給予死者家屬關懷，對於利用司法制度迫害，他不會沉默以對。

綠營立委︰民眾是民主關鍵

民進黨立委林楚茵、民進黨基隆市議員陳宜、鄭文婷，網紅皮筋兒上午與罷團「基隆絕沛」志工前往信義市場宣講罷免林沛祥。

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林楚茵表示，林沛祥把罷免團體說成「社會邊緣人」，他自己在立法院質詢率卻是倒數第八；她要告訴在場的民眾與罷團志工，大家不但不是林沛祥口中的「社會邊緣人」，更是可以「下架林沛祥」的民主關鍵人。她表示，林沛祥近日更說「不是講話大聲就會贏」，他如何對得起當初投票給他的民眾。

另外，民進黨立委郭昱晴、退伍飛官「鷹爸」徐柏岳也到基隆火車站南站宣講，呼籲民眾要出來投票同意罷免林沛祥，反共更有力。

鄭文婷表示，台北京華城案尊重司法偵辦，不是非本案的人可以指手畫腳，林沛祥過去沒有對京華城案有過表示，昨天卻在臉書提出他的想像，藍白立委急了，現在都只是在蹭網路聲量。

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