窗戶蓋住嘴巴 「剷除黑芯」看板獲社群好評

罷團「剷除黑芯」在信義區吳興街99巷口懸掛廣告看板（圖右）。 （記者董冠怡攝）

2025/07/04 05:30

與徐反罷看板並陳 並寫下「松信區值得比左邊更好的立委」

〔記者董冠怡／台北報導〕廣告看板火拼！罷免國民黨籍立法委員徐巧芯的「剷除黑芯」，六月中旬在信義區忠孝東路五段上架廣告看板，未料卻被徐的「不同意罷免」直接覆蓋，雙方一度唇槍舌戰，隨後罷團也持續在信義、南松山上架多面看板，近日選在信義區吳興街九十九巷口、徐巧芯的廣告看板旁，懸掛「最重磅看板設計」，巧妙融合老舊建物的窗戶蓋住她的嘴巴，「引發人們對於未來的美好想像！」

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比徐廣告大2倍 為「最重磅看板設計」

這面掛在吳興街巷口外牆的廣告看板，比徐巧芯的「不同意罷免」、「請一定要出門投票」還大至少二倍，底圖背景是徐的頭部輪廓，搭配「剷除黑芯」常用的紫色元素，建物窗戶位置則不偏不倚蓋住人像口部，並且發揮巧思寫下「松信區值得比左邊更好、更專業的立委」、「同意罷免」，在社群平台上獲得好評「設計大成功」。

松信牆面串聯行動 號召民眾響應

「剷除黑芯」說，此一看板揉合傳統的透天老宅，展現台灣獨有的文化與生命力，引發人們對於未來的美好想像，「罷免護台，同意是愛，左邊這位我們不要啦！」另呼籲，「你家借我掛─松信牆面串聯行動」仍在進行中，號召更多熱血戰友響應，協助罷免擴大能見度，捍衛主權、反共護台。

除了靜態看板，現在也有機會在路上看到罷免徐巧芯的公車班次，包括行駛永春高中至青年公園、吳興街至衡陽路、松德站至圓環、福德街至松山車站等路線，可能是公車車門或司機一側的車身；記者昨天途經金山南路時，正好看到罷徐廣告，配上「問政要專業、國會要正常，投下對台灣的情書」字句，嘗試宣傳及說服民眾出門投下同意罷免票。罷團說，歡迎民眾捕捉拍照分享。

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