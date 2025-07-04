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    首頁　>　政治

    萬美玲提告肖像權 律師：恫嚇民主

    反共護台志工聯盟舉行「要告一起告！譴責藍委鬼扯肖像權威嚇公民噤聲」記者會，並分別由立委陳培瑜（左二）、桃市議員許家睿（右二）、反共律師團召集人黃思維（左一）陪同罷團志工說明。（記者田裕華攝）

    反共護台志工聯盟舉行「要告一起告！譴責藍委鬼扯肖像權威嚇公民噤聲」記者會，並分別由立委陳培瑜（左二）、桃市議員許家睿（右二）、反共律師團召集人黃思維（左一）陪同罷團志工說明。（記者田裕華攝）

    2025/07/04 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕反共護台志工聯盟與桃園市罷免團體昨召開記者會，喊出「要告一起告，罷免討公道」、「以刑逼民，罷免無敵」口號，批評桃市第四選區國民黨立委萬美玲以肖像權被侵犯為藉口提告，意圖透過司法手段打壓罷免行動，此舉形同恫嚇民主、壓制公民監督權利。

    反共律師團召集人、律師黃思維強調，根據國內穩定的法院實務見解，政治人物作為公眾人物，其肖像權在面對罷免等政治性評論時應退讓，「憲法」高度保障的言論自由應優先適用；萬美玲主張遭變造肖像、構成名譽損害，並援引選罷法第一○四條提告，顯見對法律適用的誤解與操作，選罷法重點在於是否妨害選舉公平，公民團體根本無資源與她對等競爭，何來不公平。

    公車廣告形象 為志工自行臨摹

    至於罷團製作的公車廣告遭指涉及肖像侵權，黃思維駁斥，該形象為志工自行臨摹、繪製的創作，萬意圖操弄法律用語，用偽造文書的「變造」來指稱，若此主張成立，媒體拍她的照片、轉載她的發言，是否也須經過授權？她的主張顯然不合理。

    桃四罷團發言人yangyi說，萬美玲提告讓公車與廣告業者感受到壓力，陸續撤除罷免廣告，更造成寒蟬效應，擔心發文宣、小物也會被告，萬鋪天蓋地樹立看板塑造形象，卻不准罷免方指出其問政爭議，根本是雙重標準。

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