桃園罷團志工路口宣傳 遭反罷包圍

罷免涂權吉志工（中，著粉紅色背心）在楊梅區校前路口宣傳，遭涂陣營（著藍色背心）包圍。 （罷免涂權吉團隊提供）

2025/07/04 05:30

〔記者李容萍、周敏鴻、黃政嘉／桃園報導〕公民團體發動罷免桃園市六席國民黨立委，目標「光復桃園，六區全罷」，第三選區「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲和第六選區「桃六刪邱」罷免邱若華的罷團，在市區懸掛「同意罷免」看板催票，魯、邱則懸掛「不同意罷免」看板，互別苗頭，就看選民七月廿六日的抉擇。

同意、不同意看板緊鄰 互別苗頭

「中壢．破蛋除魯」罷魯案領銜人羅怡雯昨說，罷免行動不是惡罷，也不是為罷而罷，是人民有權力用選票選擇有才能為民喉舌的代議士，就有權力用選票沒收違背民意、不適任的民代；罷團僅上架一面同意罷免看板，經志工普查和民眾提供資料，魯陣營在中壢區至少掛出十七面反罷免看板，可見這仗是「小蝦米對抗大鯨魚」。

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民進黨立委許智傑、張雅琳與罷免第一選區立委牛煦庭案領銜人、牧師陳曉煒，昨早在立法院開記者會，齊聲呼籲罷牛，對此，牛煦庭受訪時說「對造謠仔絕對不容忍」，罷團長期利用錯誤的資訊，包括國道客運補貼預算等，來製造仇恨，此風不可長。

陳曉煒反批，牛舉國道客運補貼例子，是公路總局認為部分預算被凍結將影響客運路線虧損補貼，後來解凍才解決問題，牛不提解凍預算，才是斷章取義、製造仇恨的人。

「全力一擊」罷免第二選區立委涂權吉案領銜人Rick指出，團隊女志工「小華」等六人，六月卅日在楊梅區校前路、環南路口街頭宣傳，被涂陣營仗著倍數人力左右包圍及大聲干擾，此舉非常不理性，呼籲涂約束支持者，勿挑釁造成衝突。

涂權吉回應，罷團人員先拿手機拍攝錄影反惡罷志工，以片段影片斷章取義上網，他的支持者既無言語攻擊，也無肢體衝撞。

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