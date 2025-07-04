罷免牛煦庭宣講列車 明日啟動

「桃園罷牛，桃汰牛氓」宣布「桃園宣講列車」即將啟動。（「桃汰牛氓」提供）

2025/07/04 05:30

立委郭昱晴、林楚茵等人宣講 呼籲讓不適任的立委下台

〔記者周敏鴻、黃政嘉、謝武雄／桃園報導〕桃園市六席國民黨立委罷免案，各罷團加大力道宣傳、爭取選民投票「同意罷免」，其中，「桃園罷牛，桃汰牛氓」罷免第一選區立委牛煦庭的罷團，五日下午啟動桃園、蘆竹、龜山等區的「桃園宣講列車」，邀民進黨立委郭昱晴、林楚茵等人宣講，呼籲選民讓不適任的立委下台。

請繼續往下閱讀...

「桃汰牛氓」在臉書發文說明，民進黨是罷免行動的重要協力夥伴，但不是指揮者，沒有罷團成員是因民進黨下指令而站出來，外界攻擊民進黨立法院黨團總召柯建銘等人，對罷團來說毫無影響，深深期許這場罷免是充滿邏輯與理智的社會討論，進一步明白被罷免者適不適任的理由，而非煽動對立。

蘆竹、桃園、龜山區各1場

「桃汰牛氓」團隊為讓更多人明白罷免牛煦庭的理由，啟動桃園宣講列車，明天下午一點半在蘆竹區安康站、下午兩點在桃園區同安站與龜山區大同第二市民活動中心，分別由郭昱晴、林楚茵與反共護台志工聯盟發言人徐小花、網紅「四叉貓」、莫莉Molly、熊大律師陳君瑋、退役軍官鷹爸徐柏岳、YouTuber HOWHOW、接力宣講。

王義川車掃 明下午平鎮出發

民進黨立委王義川號召「同意罷免大車隊，守護台灣不後退」全台四場車掃行動，上百台機車在各地「登陸搶灘」，桃園場明天下午四點半到六點，從平鎮區三崇宮出發，經中壢區、桃園區至龜山區壽山高中，車隊成員配戴「同意」貼紙的安全帽，身穿「同意罷免」T恤，機車插上「同意旗」，沿途有同黨議員設物資補給加油點，各區罷團志工將響應，歡迎民眾參與罷藍委。

「萬罷了沒啦」罷免第四選區立委萬美玲案領銜人鄧永城表示，以路口舉牌、扛罷免旗幟為主，希望更多志同道合的市民加入志工行列，一起為守護台灣盡一份心力；罷免第六選區立委邱若華的「桃六刪邱」團隊發言人黃傑米說，這週六、日在八德區重要路口、人潮較多的地點舉牌宣導罷免，包含介壽路沿線、廣福路、興仁夜市等，大溪區則是市場、老城區為主並掃街宣講。

罷免立委牛煦庭領銜人陳曉煒（前）團隊，繼續進行「罷免是愛，行腳桃園」。圖為第一天的行腳情形。（資料照，記者周敏鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法