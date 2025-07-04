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    《台中》726倒數 罷免、反罷上演看板戰

    法醫高大成診所外牆掛出「請投同意罷免」看板。 （取自議員陳俞融臉書）

    法醫高大成診所外牆掛出「請投同意罷免」看板。 （取自議員陳俞融臉書）

    2025/07/04 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕本月廿六日為罷免投票日，罷免、反罷陣營掀起看板戰，國民黨台中市黨部掛起民眾黨主席黃國昌、台中市長盧秀燕合體，救援藍委廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪看板，罷團成員見狀直呼是要「重演破局嗎？」法醫高大成診所外牆則掛出「拜託出門投票，請投同意罷免」看板，呼籲選民投下「同意」罷免票。

    罷免選情持續升溫，廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪昨天再出招，在選區內掛出首面「盧黃合體」反罷免看板，由盧秀燕與黃國昌入框，黨部指稱要展現藍白合作抗衡民進黨政治追殺決心，但此看板卻被中四廢翔、中五斷健及中六敲羅等公民團體志工嘲諷，是要「重演藍白合作破局嗎？」

    法醫高大成上週把外牆借給民進黨台中市議員陳俞融，掛出「拜託出門投票，請投同意罷免」看板，陳俞融表示，五日下午兩點將與高大成一起在賴村育德土地公廟，舉辦反共護台罷免開講，鼓勵選民投「同意」票。

    國道一號台中五權西路北上交流道附近，近日掛起愛台女醫師贊助的「同意罷免」守護台灣看板，中四選區罷團「展翅廢翔」發起人杜承哲醫師說，感謝愛台女醫師贊助，讓看板破蛋，也感謝綠營議員協助掛布條。

    台中市區出現「盧黃合體」反罷免看板。（國民黨部提供）

    台中市區出現「盧黃合體」反罷免看板。（國民黨部提供）

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