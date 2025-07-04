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    《台中》781投開票所 罷團號召監票員

    台中市議員何文海指南屯區有一○七個投開票所須監票人員。（讀者提供）

    台中市議員何文海指南屯區有一○七個投開票所須監票人員。（讀者提供）

    2025/07/04 05:30

    綠委成立平台協助找人力 籲市府嚴守行政中立、維護公正

    〔記者黃旭磊／台中報導〕本月二十六日就要舉行三區罷免投票，約有七八一個投開票所，台中市選舉委員會表示，依照公職人員選舉罷免法規定，各所需由罷免領銜及提議人，在公告票所後四天內找足監票員，罷團苦惱人力不足，台中市民進黨立委何欣純立即成立平台，號召綠民代迅速協助找足監票人力，而被罷免方也需提供相對監票推薦人選。

    票所「內監」、「外監」已近滿召

    台中市選委會副總幹事陳佩玉說，最快將在今天（四日）公告台中市國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪罷免投開票所，依照選罷法第七條及投開票所監察員推薦及服務規則，罷免及被罷方需在收到公文後，數日內找足推薦七○○多名監察人力，估計各投票所要有十名人力，配置主任管理員及主任監察員各一人，需由現職公教人員擔任，另五名管理員需超過三分之一為公教人員。

    「中四廢翔」在西、南屯區提案罷免廖偉翔，南屯區就有一○七個投開票所需要「內監」及「外監」，罷團發言人高凡璽說，收到公文後，需在四天內找足二五○多名監票候選人，時間相當趕，感謝綠委協助找人。

    何欣純獲悉後立即在台中市第四、五及六選區成立訊息平台，由台中市議員何文海等議員找足人力，據悉，依照上屆總統及立委七八一所投開票所規劃「已找足超過九成人力」。

    何文海說，南屯區有一○七個投開票所各所要有「內監」及「外監」，也就是在票所內外監票人員，全力協助罷團選務工作，也呼籲市府嚴守行政中立、維護投開票公正。

    議員站路口宣傳 騎士比讚

    台中市議員陳雅惠、黃守達昨清晨現身東區東光路與十甲路口、十甲旺市場前，聲援中六敲羅罷團站路口拜票，呼籲選民踴躍投下「同意票」，罷團志工高舉「同意罷免」標語向來往車流與民眾揮手，現場不少市民騎車經過時豎起大拇指表達支持，也有民眾索取文宣、拍照力挺。

    台派支持者紛推出宣傳小物呼籲民眾投下「同意」罷免票，「反共、保台」搭配台派寶寶三角旗，推出詢問度高，多位議員服務處昨開放上架民眾索取踴躍，與「護國大遶境」飄帶成為罷免行動重要象徵。

    立委何欣純（前排左三）號召綠營民代，協助找罷免監票人力。 （記者黃旭磊攝）

    立委何欣純（前排左三）號召綠營民代，協助找罷免監票人力。 （記者黃旭磊攝）

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