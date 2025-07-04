京華城弊案開庭 柯嗆檢：彭妻筆錄要不要拿出來

台北地院審理京華城弊案，昨提訊前台北市長柯文哲。（記者王藝菘攝）

2025/07/04 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案，昨傳喚時任北市都委會幕僚蔡立睿、都發局科長林芝羽作證，前台北市長柯文哲再次對檢方嗆聲「彭振聲太太的筆錄要不要拿出來！」但柯的律師直到退庭為止，並未聲請勘驗彭妻的筆錄。

台北市前副市長彭振聲的妻子一日墜樓身亡，合議庭原定彭十日作證，昨確定延期，當日改為勘驗都發局專家會議、都委會第七七五次會議、專案小組會議等三段錄音，皆為檢察官聲請勘驗。

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柯文哲表示，檢察官一直要求勘驗是不是在懲罰他們。應曉薇、沈慶京的律師也認為沒必要勘驗，或等交保後再勘驗。

柯的律師鄭深元建議空出的庭期可提前傳喚其他證人，以利早日詰問完畢，並質疑檢方於對證人施壓或警告，朱亞虎、陳俊源都因另案被北檢偵辦。

檢察官反駁，證人是否另涉他案，本案檢察官並不清楚也不便置喙。

柯文哲回稱：「彭振聲太太的筆錄要不要拿出來！反正被關的也不是你們」，「問這麼多證人，想判我有罪就明講，是真的收賄還是在執行上面的任務」。

檢察官再次反駁，京華城以史無前例的獨特方式取得上百億元利益，檢察官一定要追究其中不法，證據顯示柯文哲收沈慶京一五〇〇萬元、侵占政治獻金都是事實。

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