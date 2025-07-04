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    昔日學生爆柯文哲帶不明金錢回家 陳佩琪告許富舜 不起訴

    柯昔日學生許富舜醫師爆料，曾親眼見到不明來源的錢被帶回柯家，陳佩琪提告加重誹謗，北檢偵結不起訴處分。（資料照）

    柯昔日學生許富舜醫師爆料，曾親眼見到不明來源的錢被帶回柯家，陳佩琪提告加重誹謗，北檢偵結不起訴處分。（資料照）

    2025/07/04 05:30

    〔記者王定傳、楊心慧／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案起訴後，柯昔日學生許富舜醫師爆料，曾親眼見到不明來源的錢被帶回柯家，二○一四年柯市長選戰募款委員會執行長鄭淑心更披露，當年她募得的款項皆交給柯妻陳佩琪，但有人反映捐款沒收到收據，陳佩琪指稱遭人污衊，對許、鄭兩人提告加重誹謗；台北地檢署昨以兩人是基於親身經歷所發表的合理評論，並無犯意，處分不起訴。

    許富舜昨透過律師邱啟鴻發聲明指，他所知所聞據實陳述給社會大眾，並無毀謗之意，對不起訴深感贊同及欣慰，也請檢方積極偵辦柯、陳兩人收政治「現金」是否有依法登錄。

    許富舜於一月五日見到陳佩琪聲援柯文哲的臉書文章後，留言說他在二○一四年協助柯建置線上政治獻金電子金流系統，真心認為柯能成為清廉政治典範，「事實卻是，在那年我親眼見到這些金額被帶回家」。

    許事後受訪更指不只一次親眼見到這些金錢被帶回家，但「或許這就是師母口中親朋好友、醫療界朋友的紅包」，還說：「可以問史書華（牙醫師），他一直不爽他捐的十萬不見了」。鄭淑心也指：「柯當年還在與民進黨初選時，我所募到的錢都親自交給陳佩琪。近期有人反映，當時捐款卻沒拿收據」。

    兩人被告應訊時，都表示相關言論是親身經歷。許更指他曾陪同柯參加募款餐會並返回柯家，有看到牛皮紙袋疑包裹現金；鄭也稱她曾幫柯辦過兩次募款餐會，第二次是把錢帶到柯家交給陳佩琪清點。

    檢方調查，許當年確為柯競選市長團隊成員，且柯將募款現金帶回家一事，柯的募款委員會副主委張富美曾撰文表示不妥；另依曾助柯募款的蔡姓女子證稱，她將募款款項交給陳時，鄭當時在場，加上史受訪證實沒拿到收據，因此不起訴。

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