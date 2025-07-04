大法官人事同意權公聽會 檢方出身適任司法院長？ 專家學者論戰

立法院昨舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，東海大學退休教授林騰鷂（前排左起）、台北大學法律系副教授黃銘輝、律師賴秉詳、律師黃國鐘等學者專家出席發表意見。（記者廖振輝攝）

2025/07/04 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院昨舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，對於總統賴清德提名檢察官出身的蔡秋明擔任司法院長兼任大法官，學者專家有不同看法。有學者認為，此舉顛倒檢察官應受法官指揮、節制的司法天理；但也有學者專家強調，實務上確實較少檢察官出身擔任司法院長，但這符合資格也沒有問題，應關注其如何推動司法改革、改善司法過勞等問題。

總統去年八月提名大法官人選全數遭立院否決，今年三月公布另七位大法官被提名人。司法院正、副院長被提名人分別為高檢署主任檢察官蔡秋明、最高法院法官蘇素娥，另五位大法官人選為政治大學法學院特聘教授詹鎮榮、高檢署主任檢察官林麗瑩、中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台北大學法律系教授陳慈陽，立院預計七月廿五日行使同意權案。

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反方認為恐顛倒司法天理

針對檢察官出身的蔡秋明適任司法院長與否？公聽會中，國民黨團推薦的東海大學退休教授林騰鷂批評，總統居然提名只任一、二審檢察署主任檢察官的蔡秋明來擔任司法院長，顛倒檢察官應受法官指揮、節制的司法天理，這種濫用總統權力的惡行，應受人民譴責。

正方稱符合資格並無問題

民進黨團推薦的律師賴秉詳表示，雖然實務上較少檢察官出身擔任司法院長，但他認為符合資格並無問題，值得關注的是，未來法務部對於法條見解與司法院不一致時，院長要以誰為主？此外，如何改善司法過勞等問題，這部分可能要多加強。

民進黨團推薦的東吳大學法律系教授胡博硯提到，過去有律師、學者、政治人物都擔任過司法院長，為何檢察官不能當司法院長？各界應注意司法院正、副院長被提名人有無辦法提出司法行政的改革方向，特別是司法過勞嚴重等問題。

民眾黨團推薦的台北大學法律系副教授黃銘輝則強調，在人事提名與審查上，要盡量拋棄政黨競爭、共同為國舉才。

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