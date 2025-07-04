大罷免「護國大遶境」 今花蓮出發

罷團「護國大遶境」誓師大會，今天將從花蓮市中山公園集結出發，曹興誠、葉霸老師葉春蓮都將出席。（資料照）

2025/07/04 05:30

曹興誠、葉霸老師葉春蓮將號召罷傅

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大罷免三階段投票第一波將在七月廿六日投票，由於花蓮是傅崐萁本命區、「擒賊先擒王」，罷團今天起開跑的「護國大遶境」誓師大會，選在花蓮市中山公園集結出發！罷團表示，包括聯電創辦人曹興誠、罷傅精神領袖葉霸老師葉春蓮及民進黨秘書長林右昌都將出席，將由曹董為卅一個罷免區進行誓師及授旗活動，並發表罷免檄文。

31罷團代表集結誓師

大罷免「護國大遶境」行程表昨出爐，不僅出發地點安排在重中之重的花蓮縣，由於花蓮幅員狹長，光徒步及繞境共安排兩天，第一天重點鎖定占花蓮全縣人口一半的花蓮市、吉安鄉，明天則從壽豐沿著台九線一路掃到玉里、富里，再進入台東縣境，沿途都有安排集結點，各個罷團、民進黨公職都認養集結點，號召所有支持大罷免的「護國香燈腳」到場支持！

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罷團表示，護國大遶境誓師出發預計今天早上十點在花蓮市中山公園天幕籃球場舉行，屆時全國卅一個罷免區的卅五個罷免民團代表將集結在花蓮，由曹董一一替罷團授旗誓師，並在「反共護國號」戰車引領下出發，上午、下午分別於花蓮市、吉安鄉都有徒步掃街，歡迎花蓮人一起加入掃街行列！

林右昌昨提前一天到花蓮，至王母娘娘信仰本宮勝安宮、慈惠堂花蓮總堂參香，祈求遶境順利。林右昌說，國民黨週二在花蓮辦兩場閉門造勢也邀館長出席，「兩人共同特點，就是去中國回來後，就做中共喜歡喜歡的事情」，還喜歡把國旗拿出來當道具，批「亂七八糟、毀憲亂政」，為中華民國派所無法接受。

林右昌說，大罷免行動讓包括大學教授、國中小老師、很多的公務員甚至軍人都站出來挺罷傅，「現在傅崐萁走在花蓮，會被花蓮的鄉親嗆聲」！說他欺騙花蓮人、叛國，所以七月一日造勢「他們只能閉起門來開會、閉起門來稱王」，不太敢走出來。

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