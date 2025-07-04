「受惠」賴團結國家十講 藍營估危險名單剩3＋1

國民黨青年團昨召開記者會，呼籲民眾一同「反惡罷」。（記者張嘉明攝）

2025/07/04 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕距七二六大罷免投票只剩三個多星期，國民黨內部「選情」評估開始出現樂觀局面。除了國民黨主席朱立倫近日公開宣稱，只要支持者都站出來投票，「每一席都能守住」，先前在五月底黨內評估可能有「三加五」席立委被罷，如今危險名單轉為保守，只剩下「三加一」，關鍵原因在於賴清德總統近日發表「團結國家十講」及藍營危機意識已成形。

曾兼任組發會主委的前國民黨副秘書長張雅屏昨指出，先前黨內評估的「三加五」名單，也就是「最危險」的桃園市立委涂權吉、新北市立委葉元之、台東縣立委黃建賓等三人，以及「危險度不低」的台北市立委徐巧芯、王鴻薇，桃園市立委牛煦庭、新竹市立委鄭正鈐、台中市立委羅廷瑋等五人，經過一個多月的政局變化後，目前可能被罷掉的只剩票源結構最危險的涂權吉、葉元之、黃建賓三人，再加上鄭正鈐。

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危機意識成形 反罷票源可望衝出

張雅屏分析，先前五位「危險度不低」的立委，原本確實處於危險氛圍下，如今除最近遭人指控貪污、洩密國台辦的鄭正鈐外，看起來都有機會保住。他進一步強調，雖然這段期間國民黨沒有做什麼突出的事，但「團結國家十講」的「效果」實在太好，再加上組發會副主委等幹部被押，已經凝聚、提升藍營集體危機意識，反對罷免票源可望衝得出來。

至於被罷團評估列入很可能被罷免危險名單的花蓮縣立委傅崐萁、台北市立委李彥秀、新北市立委廖先翔，張雅屏說，他將傅、李、廖三人歸為雖有票源基礎但仇恨值高的一類，不過，受惠賴清德「團結國家十講」及藍軍危機意識形成，這三人應已轉危為安。

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