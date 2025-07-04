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    下架藍委 罷團憂剩4席 民進黨維持上看10席

    圖為新北市雙和罷團分進合擊，在中和的市場及公園前加緊宣傳。（記者翁聿煌攝）

    圖為新北市雙和罷團分進合擊，在中和的市場及公園前加緊宣傳。（記者翁聿煌攝）

    2025/07/04 05:30

    三階罷免投票氣氛不如預期 罷團盤點部分地區轉五五波

    〔記者李文馨、陳昀／台北報導〕大罷免倒數不到一個月，罷團人士昨表示，目前罷免氣氛不如預期，原先可望下架十席藍委氣勢轉緩，評估得分點僅剩四席，包含新北市葉元之、桃園市涂權吉、雲林縣丁學忠、台東縣黃建賓。不過，民進黨認為，近期民調仍維持「六＋四」，上看十席目標，除非罷不可的立院國民黨團總召傅崐萁外，立委王鴻薇、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、黃建賓都還在「最危險席次」。

    罷團人士昨受訪表示，三階罷免投票氣氛不如預期，且藍委危機意識起、頻跑基層，目前罷免得分點僅剩四席，包含葉元之、涂權吉、丁學忠、黃建賓四人；他也提到，葉元之恐成失分破口，從立委選戰險勝羅致政，到罷免二階連署份數並未高於安全門檻太多，若讓選民感受到「葉元之死定了」的氛圍，反而可能讓葉再次「僥倖過關」。

    該名罷團人士也盤點，部分地區轉為五五波情勢，包含台北市王鴻薇、新北市廖先翔、新竹市鄭正鈐、桃園市牛煦庭、萬美玲、台中市羅廷瑋。原先可望下架的台北市三姝，其中徐巧芯、李彥秀局勢轉穩，徐頻跑基層，鎖定地方選民辦說明會，頗有效益；鄭正鈐則應避免重演高虹安慘劇，「打過頭」反讓選民同情而不投票。

    綠營不敢樂觀：持續透過支援催出公民力量

    不過，民進黨方面對選情並無如此悲觀。據掌握，綠營目前評估罷免「六＋四」、上看十席國民黨立委，傅崐萁、王鴻薇、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、黃建賓名列「最危險席次」；台北羅智強、李彥秀，新北廖先翔、洪孟楷、張智倫，桃園牛煦庭、涂權吉，台中廖偉翔、黃健豪等人都機率不低，四縣市只要各罷掉一席，藍營至少再掉四席立委。

    綠營人士分析，罷免三大要件分別為仇恨值高、贏得不夠多、與同黨在地民代關係不佳，目前進入危險名單的國民黨立委，幾乎都符合二至三項，最標準的就是新北立委葉元之。民進黨目前對罷免態勢不敢樂觀，將持續透過支援「護國大遶境」等催出公民力量，黨公職協助的力道也會更加強。

    雖然藍營認為賴總統「團結國家十講」激發藍軍團結意識，但知情人士透露，近期民調未受顯著衝擊，「沒有變好、也沒有變差」，因為會對賴總統「十講」不爽的人，什麼都不講他們也不爽，有認真聽賴論述的人，並不會被操弄，反過來說，民進黨的人，不用聽也會支持罷免。

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