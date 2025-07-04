中方密謀衝撞蕭美琴座車 捷克參院外委會主席：應驅逐中國外交官

副總統蕭美琴去年出訪捷克期間，中國外交官密謀衝撞座車。捷克參議院外交、國防暨安全委員會主席費雪（左）表示，他已明確呼籲捷克外交部驅逐涉案（中國）外交官。（資料照）

2025/07/04 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴去年出訪捷克期間，被中國外交官追車跟監，甚至密謀衝撞座車。捷克參議院外交、國防暨安全委員會主席費雪接受中央社書面專訪時表示，當一個國家進行恐嚇，就是國家恐怖主義行為，他已明確呼籲捷克外交部驅逐涉案（中國）外交官，「此計畫已被考慮過」。

批北京「國家恐怖主義行為」

中央社報導指出，費雪認為，中國對台灣最高代表在捷克訪問期間進行監控，是完全不可接受的，捷克是主權國家，政府必須堅定維護主權、妥善接待來賓，捷克政府對此威脅程度的回應完全不足，他去年四月已明確呼籲外交部長驅逐涉案的（中國）外交官，計畫以中國大使館車輛撞擊載有台灣副總統當選人的車輛，已嚴重違反「維也納外交關係公約」。

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費雪表示，受保護的外國高級官員訪客遭到恐嚇和威脅，這起令人震驚的事件明顯超過底線，一個在外國策劃如此明目張膽的政治暴力行動的國家，顯然不是一個可以被稱為尊重國際外交準則的國家。

費雪強調，這是國家恐怖主義行為，唯一可行的回應是強硬且毫不妥協，目前捷克參議院外委會未將此事列入議程，「但我可以告訴你，驅逐外交官計畫已被考慮過。外交部如此軟弱的反應令人費解。」

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