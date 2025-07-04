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    金廈泳渡恐喊卡 金門副縣長：尊重中央看法

    原定七月廿六日舉辦，邁入第十三屆的兩岸體育活動「金廈泳渡—全球華人接力公開賽」，因統戰疑慮，今年可能喊卡。圖為去年「金廈泳渡」女子組選手下水。（資料照）

    原定七月廿六日舉辦，邁入第十三屆的兩岸體育活動「金廈泳渡—全球華人接力公開賽」，因統戰疑慮，今年可能喊卡。圖為去年「金廈泳渡」女子組選手下水。（資料照）

    2025/07/04 05:30

    〔記者吳正庭／金門報導〕原定七月廿六日舉辦，邁入第十三屆的兩岸體育活動「金廈泳渡—全球華人接力公開賽」，因統戰疑慮，今年可能喊卡。金門縣副縣長李文良證實，中央口頭要求停辦，但一切仍要等收到陸委會公文後才能確定，縣府尊重中央看法。

    陳玉珍：繼續辦有助兩岸和平

    二○○九年開辦的「金廈泳渡」，是兩岸合辦的體育活動，雙方「你來我往」，輪流異地出發，選手兩人一組，在兩岸中線接力完成距離約七千公尺的金廈海域長泳，二○二○至二○二二年曾因武漢肺炎疫情延辦，二○一七年中國廈門市舉辦金磚五國領導人會議延辦一屆，其餘每年都舉辦，今年原定七月廿六日由廈門椰風寨出發，到金門烈嶼鄉雙口海邊上岸。

    李文良表示，中央口頭告知要求停辦，還是要等收到公文才能確定，以安排後續作業流程；他說，現在兩岸氛圍不太好，外界擔心活動有統戰意涵，縣府尊重中央看法。

    至於是否以延期取代停辦？李文良指出，事涉潮汐、氣候及行政流程，延期有困難，但金廈泳渡隔天在我方海域辦理的金門海上長泳仍照常舉行。身兼金門縣體育會理事長的縣議會副議長歐陽儀雄則說，尊重陸委會決定，但也感到無奈。

    國民黨金門縣立委陳玉珍強調，目前兩岸幾乎是冷凍狀態，活動如能繼續舉辦，對兩岸和平有正面幫助，況且七月廿六日就要比賽，選手年初已完成報名，活動舉辦前三週突然取消，而且是用「有統戰疑慮」的理由，這對參加者不公平，很多人已安排機票、住宿等行程，建議中央審慎思考。

    泳壇人士指出，根據以往經驗，兩岸體育界官員會應邀參加海泳開幕式，但去年觀察到氛圍改變，出席的中國官員婉拒金門縣府安排的遊覽行程，甚至傳出中方官員若與我方海基會人員見面將遭受處分，因此去年未在開幕式致詞，行禮如儀後匆匆快閃回廈門。

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