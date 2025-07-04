漢光演習延長至十天九夜 梅家樹：建構重層縱深防禦部署

參謀總長梅家樹上將期勉官兵透過演習展現軍人的自信與榮耀。（軍聞社）

2025/07/04 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍今年「漢光四十一號」演習實兵演練延長至十天九夜，參謀總長梅家樹上將昨向全軍說明，必須拉長今年漢光實兵演練時程，是為應對中共六項灰色地帶襲擾，並建構重層縱深防禦部署，削弱共軍戰力。

貫穿灰色襲擾、戰時演練、全社會防衛

漢光四十一號演習九日登場，國軍一日起執行為期三天的「精神戰力專案教育」鼓舞官兵士氣、凝聚愛國意識。梅家樹昨於節目中向全軍官兵說明，漢光演習拉長第一個重點，是為因應中共灰帶襲擾，從俄烏戰爭、以哈衝突和以伊戰爭，皆可見非常多灰色地帶及混合戰情況。

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梅家樹指出，中共灰帶襲擾有六項樣態，包括以其國內法、國際法，以先發制人的法律立場，對國際社會介入台海形成挑戰的「法律戰」；透過錯假訊息、欺騙手段攻擊台灣的「認知作戰與心理戰」；以及透過所謂「聯合戰備警巡」企圖消耗我國軍官兵、裝備甚至影響訓練的「消耗」。加上以針對性軍演打擊國軍戰鬥意志的「脅迫」，和提高對台威脅的「牽制行動」和「挑釁」。

梅家樹強調，軍事作戰的改革，最重要之一是建構「重層縱深防禦」的部署，依序區分從濱海、近岸、灘岸、縱深、城鎮，「重層」即是在每個階段建構不同層次的打擊，不斷地削弱共軍戰力。因此，漢光演習必須要調整時程，貫穿平時灰色地帶襲擾至戰時重層縱深防禦，再結合全社會防衛、軍民整合。

梅家樹說，漢光實兵演練延長是防衛作戰的重要訓練，也強調實時、實地、實兵、實裝的實戰化及真實狀況想定，採「有想定、不劇透」方式，讓官兵不是照表操課。

梅家樹強調，國軍去年起推動「去中心化」三大面向，包括聯合作戰同步矩陣、清楚律定交戰規則，以及授權，增強國軍的協調支援、速度及效率。其目的是要改變國軍的組織文化，盼各級部隊長在培養專業外，也要官兵能夠自主、有紀律行動，增強部隊官兵凝聚力和互信，讓下屬瞭解各項部署下達的意義。

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