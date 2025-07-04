4100億特別條例保衛戰》防衛韌性預算 國防部：應付灰色衝突 需求迫切

國防部副部長柏鴻輝強調，應付灰色地帶衝突、認知作戰有其急迫性與必要性，用公務預算編列將緩不濟急，此次提出的特別預算規劃都是針對有迫切的戰備需求，盼國人全力支持。 （行政院提供）

2025/07/04 05:30

〔記者鍾麗華、方瑋立／台北報導〕立法院院會今審議「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，國民黨團主張刪除一千五百億元的國土防衛韌性與撥補台電一千億元預算，改為普發現金一萬元，國防部與海委會昨在行政院會報告強化國土防衛韌性預算用途，包括統合海巡、陸軍及海軍雷達情資，建立共同情資圖台，各作戰區與烏坵地區建置機動指揮所與微波系統，擴大衛星租賃等。

租賃新式衛星 防範戰時通聯中斷

根據報告，國防部分共一一五一億元，包含軍民資通作業環境韌性與裝備效能提升案五六三億元、指管系統韌性及資安防護擴充案廿四億元、軍民共同圖像系統監偵能力案五億元、作戰區通資基礎設備提升案一○七億元、網傳作業設備缺裝補充案二億元，以及重要防護設施改善案四四八億元。

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軍民資通作業環境韌性與裝備效能提升案部分占比最高，國防部指出，通信依賴海纜易受破壞，加以共軍頻繁進行網路攻擊，因此預計透過租賃新式衛星、建立雲端環境等，提升資安防護能力，而若不做此事，將導致戰時通聯中斷，影響部隊資訊傳遞，網路受攻擊風險也會提升。

至於軍民共同圖像系統監偵能力案，主要是日前頻有小艇滋擾金馬外島、北部海岸與淡水河口。國防部說，為提升監偵能力，因此要整合雷達系統，建立共同圖像平台，提升跨部會防衛效率，避免無法統合雷達情資、即時掌握異常行動，造成國安破口。

建立共同圖像平台 提升監偵能力

國防部另說明，上述一一五一億元，其中包括運用預算提升高耗損零附件、燃油與飲用水等戰略物資儲備量，同時改善老舊庫儲設施與整備工兵機具等，以強化戰備量能，有效應對中共灰色侵擾與提高作戰持續力。另為因應新裝成軍、後備戰力及實戰化訓練需求擴增，整建訓場設施，以符國軍訓練實需。

國防部副部長柏鴻輝強調，應付灰色地帶衝突、認知作戰有其急迫性與必要性，用公務預算編列將緩不濟急，此次提出的特別預算規劃都是針對有迫切的戰備需求，盼國人全力支持。

管碧玲哽咽：國家要守護海巡

海委會預計爭取二九五億元，用於增建各型海巡艦艇、籌建水下無人載具、生命探測器、外離島通訊韌性網路建置、汰建雷達、紅外線等系統。

海委會主委管碧玲在院會後記者會一度哽咽表示，海巡守護國家，國家更要守護海巡，全國海岸必須完整建置熱顯像儀系統等設施，改善夜間肉眼守護國土的窘境，並納入水、空偵蒐能力，讓海巡署守護海疆能力立體化，才能應對複合型多元威脅。

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