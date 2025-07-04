4100億特別條例保衛戰》藍白喊普發現金 卓揆：勿再掏空國庫

藍白擬刪除一千五百億元國土防衛韌性與撥補台電一千億元預算，改普發現金，行政院長卓榮泰昨在院會表示，這是再次掏空國庫。（行政院提供）

2025/07/04 05:30

在野若執意行事 難負起相應責任

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院國民黨團今擬在立法院會闖關「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，刪除一千五百億元的國土防衛韌性與撥補台電一千億元預算，改成普發現金一萬元，行政院長卓榮泰昨在院會憂心，在野政黨如執意行事，恐怕也無法負起相應的責任，將再次掏空國庫、耗損國力。

卓揆強調，行政院編列四千一百億元的特別預算，其中強化國土安全韌性一千五百億元，預算編列在國防部、海委會、農業部及內政部四大部會。

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國防部的部分包括：軍民資通作業環境韌性與設備效能提升、指管系統韌性及資安防護擴充等。海委會部分包括：增建艦艇、強化無人機部署及情監偵系統等；內政部的部分包括：防災協作中心及村里防救災緊急維生設備建置、加強反恐維安能量及關鍵基礎設施防護效能建置等；農業部則包括：漁船動態監測系統規劃及建置、強化糧食儲備與穩定緊急時期糧食供應。

卓揆說，國會傳出要用普發現金，來取代一千五百億元及補助台電的一千億元，這萬萬不得，形同將政府該維護的民生物資與國土安全責任，轉嫁到國人身上。倘若普發現金，政府在產業支持、穩定民生、維護國安、防災能力、關鍵基礎設施維護、農糧安全儲備、資通訊安全維護等各方面的力道皆會變小，效率會變慢。

卓揆指出，所有預算都是一體，國家安全更是整體的防護網，不能有所缺漏，如像審查總預算亂刪、亂凍、打折扣，會再次造成國土安全韌性嚴重不足。因此，他呼籲國會正視，以四千一百億元強化經濟社會及國土安全韌性的整體精神作為考量，儘速通過特別條例。

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