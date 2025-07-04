4100億特別條例朝野協商無共識 今表決大戰

立法院昨朝野協商四一○○億特別條例草案，由於無共識，立法院長韓國瑜（右）裁示提報院會處理。左為民進黨團總召柯建銘。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/04 05:30

藍營堅持普發1萬現金 反對1500億國土安全韌性、1000億撥補台電

〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕立法院朝野協商昨研商四一○○億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，由於無共識，立法院長韓國瑜裁示提報院會處理。藍白黨團反對一五○○億國土安全韌性和一千億撥補台電，今天院會將進行表決，可能通過國民黨團主張的普發現金一萬元。

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柯建銘：在野黨普發現金 就是為反罷免買票

民進黨團已祭出甲級動員，民進黨團幹事長吳思瑤批評說，藍白為了普發現金救罷免，若再砍一五○○億元國土安全預算，加上年初已刪除的八十四億元國防預算，今年度國防相關預算刪減總額將達一五八四億元，是國家不可承受之重。

據了解，在特別條例的執行項目中，國民黨團的版本為發現金一萬元，但民眾黨團堅持六千元。民眾黨團決定在今天院會表決投給自家版本，昨天下午已在議場外輪班排隊。

傅崐萁：國土安全韌性 和支持產業有何關係

國民黨團版是將行政院版中第三條條文所匡列的措施項目，刪除「挹注台電」、「強化國土防衛能量」和「提升資通作業環境及設備」，並新增「強化民眾消費韌性」，以發現金一萬元的方式擴大內需，要在今年十月卅一日前發放完成。

國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團本來就支持國防安全，但四一○○億特別預算後，是否還有國防特別預算要送進來？請執政黨說清楚。民眾黨團幹事長陳昭姿也說，現在談的是因應美國總統川普關稅的特別條例，國防可編在公務預算，別說在野黨不重視國安，問題都出在總統和國安會。

民進黨團總召柯建銘表示，這是有關經濟發展和國土安全韌性，在野只講經濟不會有交集，變成各言爾志，說穿了發一萬元就是為了反罷免來買票。黨團書記長陳培瑜也強調，這不是因應川普關稅，是因應國際情勢。

吳思瑤強調，國土安全韌性是因為要去除「非關稅壁壘」，這攸關所有海防人員擴大整個偵蒐系統，不要輕易地在「洗產地」這件事被中國利用，這絕對和因應國際局勢相關，沒有國安，就沒有經濟安全，也就沒有民生安全。

傅崐萁則說，特別條例起因是國際關稅情勢，但執政黨趁火打劫，把國土安全韌性都放進來，這到底和支持產業有什麼關係？吳思瑤說是為了怕洗產地要增加海上偵察，但海偵是怕走私，這是常識。

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