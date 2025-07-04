《屏東》「萬巒節」迫展示軍武？公所：構想階段

陸軍M1A2T戰車去年底抵台，但尚未成軍。（資料照，國防部提供）

2025/07/04 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕萬巒鄉公所近日因傳出計畫於「萬巒節」展示多款現役軍武，引發外界質疑，遭批「強迫軍方配合」甚至形同「小閱兵」。鄉公所昨發新聞稿澄清，強調活動僅處於內部構想與前期討論階段，更無對軍方提出強制要求，出面協調軍方的國民黨立委蘇清泉也澄清沒有施壓情事。

立委蘇清泉澄清無施壓

鄉公所表示，盼透過友善活動讓鄉親近距離認識國軍、體驗裝備，強化全民國安意識，籌劃過程秉持「尊重專業、循序規劃」原則，未涉政治考量，亦未對軍方施壓。

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立委蘇清泉表示，鄉長林國順表達上述規劃，透過立委辦公室向軍方協調國軍武器裝備做靜態陳展，並提出可趁此軍校招生，初步協調時也獲國防部認可。豈料，協調過程中應軍方要求提出書面請求，還在構想階段，即遭有心人流出，並套上「施壓」、「小閱兵」等語詞，與事實不符，也抹煞地方鄉親支持國軍的美意。

據了解，爭議源於鄉公所據傳提出大規模軍武清單，包含雲豹裝甲車、拖式飛彈悍馬車、M1A2T主力戰車、M142海馬士多管火箭等尖端裝備，甚至涵蓋尚未交貨的MQ-9B無人機與彈簧刀300自殺式無人機，陣容之盛引發「過度展示」質疑。軍事迷與部分民眾對此表達強烈反對，認為公開陳列最新軍武恐暴露國軍戰力細節，對國安構成潛在風險。

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