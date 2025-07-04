陸委會認定是統戰活動 金廈泳渡 中央要求金門縣府停辦

中共將於7月26日舉辦「金廈泳渡」，由廈門到金門，因有統戰疑慮，中央要求金門縣府勿配合辦理。（資料照）

2025/07/04 05:30

〔記者陳鈺馥、吳正庭／綜合報導〕中共將於七月廿六日舉辦「金廈泳渡」，因有統戰疑慮，中央要求金門縣府勿配合辦理。金門縣副縣長李文良昨證實，中央口頭要求停辦，但一切仍要等收到陸委會公文後才能確定。陸委會則強調，「金廈泳渡」活動是廈門市政府對金門的統戰活動，去廈門要接受統戰洗禮，我方會審慎審查。

今年廈門到金門 規劃跨越中線

「金廈泳渡」是兩岸合辦的體育活動，雙方輪流異地出發，今年定七月廿六日由廈門椰風寨出發，到金門烈嶼鄉雙口海邊上岸。

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陸委會認為，本屆活動主辦單位為廈門市政府，加上規劃跨越金廈海域中線，牽涉敏感的海域安全問題，政府將審慎評估是否有辦理的必要。

陸委會發言人梁文傑也批評，中共去年將「金廈泳渡」包裝成海峽論壇分支活動，這個活動不是單純運動。

梁文傑說，我方考慮是，去年七月卅日金門三無漁船翻覆事件，雙方簽署協議後，中國海警仍不斷侵擾金門水域，平均每個月侵擾四次、每次兩小時，目前已有七十七次，這對兩邊舉辦交流活動產生不利影響。

若成海峽論壇活動 地方會受罰

梁文傑提及，這次申請很多中共官員要與中媒電視台記者做網路直播，甚至申請無人機空拍，所以我方會做審慎審查。因為是廈門舉辦，要從廈門游過來進入我方禁制區水域，不只有選手，還有很多拍攝船，對此會謹慎處理。

國安官員表示，中央有建議金門縣府評估今年暫緩，不要與對岸合辦，若被定位成海峽論壇活動，屆時地方政府會被開罰。

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