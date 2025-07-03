賴瑞隆、吳思瑤掃街助罷免 葉元之批霸凌

民進黨立委賴瑞隆（中）、吳思瑤（右）前進板橋國泰市場，宣傳罷免藍委葉元之。（記者翁聿煌攝）

2025/07/03 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨立委賴瑞隆、吳思瑤昨天參加公民團體「板橋大刪元」的市場掃街宣傳活動，力挺罷免新北市國民黨立委葉元之。吳思瑤說，她和賴瑞隆都是在板橋成長、念書的子弟，希望罷免不適任立委，選出為板橋發聲、代言的好立委。葉元之反批，大家可以查立法院網站公開資訊，他的質詢數超過一百次，是吳思瑤、賴瑞隆的好幾倍，認真的人要被打混的人罷免，放牛班要罷免資優班，公道嗎？

賴瑞隆、吳思瑤昨天前進板橋國泰市場，眾人高呼口號「罷免葉元之、板橋喜孜孜」。吳思瑤表示，葉元之整天跑媒體通告，鮮少在立法院問政，被罷免掉就可以當網紅藝人，而她和賴瑞隆是多次連任公督盟評鑑的優秀立委。

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賴瑞隆批評，國民黨立委最近提出立法院延會，目的是為涉及違法的藍委撐起保護傘，但藍委沒留在立院開會，成為「薪水小偷」；目前中國對台灣虎視眈眈，希望大家團結一致支持罷免，換掉中共代理人，扭轉被中國控制的國會。

葉元之回嗆，吳思瑤、賴瑞隆上班時間不去立法院，也不顧選區，跑到板橋來欺負板橋人，這兩人才是最需要被罷免的爛民代，尤其是吳思瑤，之前被罷免時哭哭啼啼，現在又來霸凌別人，令人噁心。

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