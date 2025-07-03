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    《新竹》竹科X二期卡關 竹市府挨批甩鍋中央

    新竹大矽谷計畫零進度，市議會民進黨團批新竹市府根本找錯單位且甩鍋中央。（記者洪美秀攝）

    新竹大矽谷計畫零進度，市議會民進黨團批新竹市府根本找錯單位且甩鍋中央。（記者洪美秀攝）

    2025/07/03 05:30

    議員促都計案開公聽會向市民說明 市府︰法定程序不符

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府爭取將竹科X二期列入國家重大建設桃竹苗大矽谷計畫，遭國發會函文應向相關單位申請，市府解讀是遭中央退回。對此，市議會民進黨團昨再針對竹科X二期的頭前溪沿岸都市計畫案提出質疑，議員曾資程批此都計案從報審至今近廿年，時空背景全然不同，都市計畫內容與當時地方說明會有很大的變化，市府不思檢討，依都計流程向市民說明，不向內政部提案就甩鍋中央，籲市府盡快召開公聽會，向市民說明。

    頭前溪沿岸都計案 報審迄今近20年

    市府回應，該案曾在二○○六年辦理公開展覽及說明會、二○○八年報內政部審議，因涉特定農業區變更及土地徵收條例規定，內政部二○二一年函告「俟市府取得行政院核定之國家重大建設計畫始同意繼續審議」，民進黨團要求市府重辦都市計畫草案公開展覽、民眾說明會等，顯與內政部函示及都市計畫法定程序不符。且頭前溪沿岸地區都市計畫草案審議過程中，歷次會議內政部及部都委會委員都提出許多意見，在開發方式、範圍及土地使用配置都未獲內政部同意確認情況下，若草率公開反造成民眾誤解，但若行政院核定為國家重大建設計畫，內政部就可續審，市府也才能重啟都市計畫後續作業。

    內政部函告 俟取得國家重大建設計畫續審

    曾資程說，市府宣稱此案二○○八年即報內政部審議至今仍在程序中，但都市計畫從報審到現在近廿年，時空背景已全然不同，市府將黑箱都市計畫強行套用，是否太過草率？且市府強調「內政部尚未審議通過」是中央阻礙，事實上是市府不清楚流程、找錯單位，導致都計案陷入膠著。換句話說，市府應找內政部主管機關依據法定程序提案，不是將責任推給國發會，是典型方向錯誤、推諉責任。

    新竹大矽谷零進展 議員指市府態度消極

    市議員楊玲宜及劉崇顯都說，新竹大矽谷計劃去年由行政院核定國家重大建設計畫後，至今原地踏步零進展，突顯竹市府消極、甩鍋中央掩蓋自己施政無能的態度，且對新竹的城市願景未規畫，不把市民權益擺首要，籲市民七二六站出來投同意罷免，讓新竹重開機。

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