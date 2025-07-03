《台中》決戰726 「護國大遶境」罷藍走透透

人民作主志工團，預計週六到台中市三罷區行踏祝福。 （取自罷團粉專）

2025/07/03 05:30

10日至12日在台中 黨公職人員將號召民眾聲援重要路口

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛、歐素美、黃旭磊／台中報導〕大罷免投票倒數，被視為罷免重鎮的台中，罷免行動首批有三名國民黨立委罷免案將在七月廿六日投票，中央選舉委員會主委李進勇二日到台中市選委會視察，針對外界關注台中二、三及八選區二階補件後何時進入三階投票，李進勇表示，待地方選委會查對後送中選會審定確定。

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三個選區二階補件 待選委會查對送中央

台中市選委會指出，台中市國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋罷免投票案，罷免投票通知最慢將於七月二十日前發送，另公辦電視罷免說明會預計十九或二十日進行。

公辦電視罷免說明會 預計19或20日舉行

此外，全台卅一個罷團推出的「護國大遶境」預計七月十日中午後進入台中市，訂十日到十二日為期兩天半在台中市六個國民黨立委選區進行罷免遶境，身兼民進黨主席的總統賴清德在民進黨中常會指示「民進黨必須要與公民同行」，民進黨台中市黨部昨日也開會研議，包括市黨部主委許木桂與民進黨台中市議會黨團總召王立任指出，將請黨公職人員全力號召民眾一起響應在重要路口聲援，更藉行動號召民眾聚焦七月廿六日的罷免投票及後續罷免事宜，投下「同意罷免」票；民進黨前主席林義雄發起人民作主志工團台中行踏活動，預計五、六日到台中第四、五、六選區行踏祝福。

至於罷免台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔的罷團「中三拒瓔」，驚傳領銜人紀崑江及發言人Connie意見不合，二派志工分道揚鑣，但雙方皆強調初衷不變，「中三拒瓔」未來第三階段會分開行動，但大家的目標一致，力拚罷免楊瓊瓔，翻轉中三。

「中四廢翔」團隊早晚都有志工站路口，高舉旗幟宣傳。 （記者廖耀東攝）

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