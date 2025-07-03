罷馬文君、游顥8/23投票》罷團：陸空戰齊發 說明兩人不適任

中選會昨宣告南投立委馬文君、游顥罷免案成案，定於下月廿三日投票，罷馬、罷游團隊得知後表示「全力備戰」。圖為罷馬領銜人曾郁凱（右）、罷游游領銜人林敬桐（左）六月初到南投地檢署告發縣選委會疑涉違反個資法。（資料照）

2025/07/03 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中選會昨宣告南投立委馬文君、游顥罷免案成案，定於下月廿三日投票，罷馬、罷游團隊得知後表示「全力備戰」，強調會陸、空戰齊發，深入巷弄，向選民說明馬、游在立院通過的法案對民生、國家的影響，爭取認同，待七月廿六日首波罷免投票結束後，全國罷免志工將湧入南投縣助陣，更強化巷戰的戰力。

7.26首波投票後 全國志工助陣

兩罷團也認為，罷馬、游兩案若在八月廿三日投票，罷團會有較充裕的時間宣傳。罷馬領銜人曾郁凱表示，馬文君的看板已經在選區內高掛，罷馬志工也展開空戰，同時也研擬先前不曾打的議題文宣展開陸戰，請志工進入巷弄向民眾說明，讓民眾了解馬文君在立法院做了什麼。

請繼續往下閱讀...

罷游領銜人林敬桐則說，罷免連署成案前雖有些停滯，但民主不怕慢，只怕不能堅持，面對游顥濫訴干擾罷免，罷團不會退縮，到第二階段連署時，游顥選區已有十三％以上選民認為他不適任，未來罷團會加強宣傳。

罷游56份幽靈連署 疑被設局

另外，南投地檢署偵辦罷免游顥、罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴幽靈連署案，一日經十多小時詢問，罷游、罷陳領銜人林敬桐、蔡宜助均無保請回、限制住居，檢方將持續查證。不過罷游團體發現，他們被告發的五十六份幽靈連署書有三個特徵，包括非現場簽、八成以上未附同意書，且地址集中在兩個鎮市，懷疑是有心人設局，已請檢方查明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法