自由日日shoot》國民黨罷綠連署造假案 全台起訴93人 被告242人 收押23人

國民黨推動罷免民進黨民代涉幽靈、造假連署案件遍佈全台。在中央層級的國民黨組發會副主委黃碧雲（見圖）被羈押禁見後，目前已有廿三人次被羈押。（資料照）

2025/07/03 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕全台大罷免第一波投票進入倒數廿三天，國民黨推動罷免民進黨民代涉幽靈、造假連署案件遍佈全台，目前全台被檢方起訴人數共計已達九十三人。而就目前揭露資訊最保守估計，檢調至少搜索廿處藍營地方黨部、約談被告二四二人。在中央層級的國民黨組發會副主委黃碧雲被羈押禁見後，目前已有廿三人次被羈押。

「國民黨主席朱立倫當然應當負起政治責任。」立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍營內部要求朱下台負責，那是國民黨的家務事，但國民黨作為台灣最大的在野黨，發動的罷免都涉及造假、違法，這是非常嚴重的問題，朱必須要向社會交代，這是政黨的社會責任，但他連基本認錯、致歉的態度都沒有。

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吳思瑤：犯罪現場就在中央黨部 朱還能閃嗎

吳思瑤說，其次，法院公布黃碧雲被羈押禁見的理由，提及他們就在中央黨部抄襲，朱立倫已經無法甩鍋給之前地方黨部抄襲名冊，且連原住民立委盧縣一也涉嫌在中央黨部抄襲，犯罪現場就在中央黨部，「朱立倫還能閃嗎？」

吳思瑤指出，朱立倫現在一再反向操作，罵「總統級造謠」，批評「亂台十講」等，急切地想要轉移焦點、攻擊，做出對自己權力的防禦，但這樣在社會面也好，以及國民黨內部的領導信任等，都是非常負面的。這個責任，公民會在大罷免投票時做出評價。

林俊憲：國民黨連署案 由上而下系統性作弊

民進黨立委林俊憲表示，國民黨推動的連署案是系統性作弊，由上而下指揮，現在火已燒到國民黨中央黨部的高幹，但實際執行的地方黨部，很多主委都是由國民黨立委兼任，「難道他們都不知情？」難怪國民黨要把立院會期不斷延長，但這個保護傘撐得再大、再久，總有一天還是要面對司法。

檢調偵辦全台罷免連署涉造假案件，自台南地檢署於五月八日依涉犯偽造文書、個資法等罪偵結起訴十一人後，台北、宜蘭、新北、台中各地檢署也在六月間分別起訴五人、十二人、三十一人、三十四人，目前累積起訴人數達九十三人。

而在被告部分，共計至少二四二人，其中北市三十一人、新北六十一人、基隆十六人、宜蘭十八人、台中三十四人、嘉縣九人、台南四十八人、高雄三人、屏縣十三人，以及藍營罷免民進黨新北市議員陳乃瑜的連署提議書造假案，被羈押禁見的國民黨立委羅明才服務處主任繆維蕙、劉時郡及其他被告共九人。

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