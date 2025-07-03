罷馬文君、游顥補件過關 8月23日投票

中選會昨天宣告南投縣國民黨立委馬文君、游顥罷免案成立，兩案將於八月廿三日舉行投票，當天也是核三重啟公民投票。（資料照）

2025/07/03 05:30

趕不及併7.26投票 中選會：尊重南投縣選委會建議

〔記者李文馨、陳鳳麗／綜合報導〕全台大罷免邁入三階投票，傅崐萁等廿四名國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案已定於七月廿六日投票。中選會昨天再宣告南投縣立委馬文君、游顥罷免案成立，兩案將於八月廿三日舉行投票，當天也是核三重啟公民投票。

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中選會表示，經徵詢中選會委員過半同意後，宣告南投縣第一選舉區立委馬文君罷免案、南投縣第二選舉區立委游顥罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起十日內向該會提出答辯書，並決定罷免案定於八月廿三日週六舉行投票，投票時間自上午八時至下午四時。

馬、游籲南投鄉親：

請投下不同意罷免票

馬文君表示，成案是意料之中的事，她與團隊早已備戰，會以大選規格來面對三階投票，自己在國會問政、地方建設與服務的成績很好，有信心一定能戰勝惡意罷免，請鄉親八月廿三日出來投下不同意罷免。

游顥則指出，在兩個罷團連署補件送件後，團隊一再建議中選會能併在七月廿六日投票，但中選會使用拖延戰術，決定八月廿三日，自己會用政績來爭取選民的認同，也請鄉親能出來投下不同意罷免票。

對於投票日定於八月廿三日原因，中選會說明，是尊重南投縣選委會的選務承載量能與建議，市縣選委會無法僅以廿天或三週的時間就完成各項選務工作，仍需就適法性、可行性與選務承載量能等各項因素併為考量。

中選會指出，馬文君罷免案提出連署人人數兩萬四五五七人，經查對符合規定共兩萬一九三人，不符規定四三六四人，高於法定連署人數一萬八六二二人；游顥罷免案提出的連署人人數兩萬五七一七人，符合規定共兩萬一七三五人，不符規定共三九八二人，高於法定連署人人數一萬九八三三人，兩件罷免案都已達法定連署人人數。

各有1件、56件死亡連署

中選會移送偵辦

對於連署人名冊查對結果，中選會說，馬文君與游顥罷免案連署前死亡人數分別為一人及五十六人，涉偽造嫌疑，中選會將依刑事訴訟法規定移送最高檢察署。

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