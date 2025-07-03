為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    為中國遺產、貸款 上百中配寧棄台灣身分

    官員表示，海基會截至上週已處理八千多件文書驗證。（資料照）

    官員表示，海基會截至上週已處理八千多件文書驗證。（資料照）

    2025/07/03 05:30

    「喪失原籍證明」補件已截止 逾2千人失聯

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府要求在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，期限於六月卅日截止，仍有二千多人失聯。據透露，有上百名中國籍配偶寧可放棄台灣身分，也要擁有中華人民共和國戶籍，不繳交「喪失原籍證明」。

    據了解，政府共發給中配十四萬張中華民國身分證，依法上繳註銷中國戶籍證明公證書僅十三萬餘人，有一萬多人當年並未繳交。

    熟稔移民事務的官員表示，通知補繳喪失原籍證明的查核專案結束，總共通知一萬二一四六人，海基會截至上週已處理八千多件文書驗證；另外，六個替代方案及三個延長方案的措施，有二千多人申請具結或展延；另有二千多人失聯，多數在中國或其他國家生活。

    官員︰不能兩邊身分、利益都要拿

    官員透露，確實有中配不願放棄中國戶籍，不願意繳除籍證明的，目前大概有幾種態樣，有些人是為了兩岸生活的需要。例如有人反映不想放棄是因為中國一胎化政策，他可以繼承父母財產，若放棄中國戶籍，將無法繼承遺產。有的人是幫父母親在中國貸款買房，正在繳交房貸，若放棄中國身分就沒辦法貸款，變成需要一次繳清，遂向台灣政府申請展延，但主管機關駁回此類要求。

    「不能兩邊身分、利益都要拿！」官員說，有的人在兩岸都有戶籍及工作，想要兩邊都可繼承財產，兩邊都領退休金，兩邊利益都要拿，這違背「兩岸單一戶籍制」，政府當然沒辦法答應。

    官員指出，我方都有向他們說明必須要放棄，但很多中配最後選擇放棄台灣身分，不願繳除籍證明，不外乎是為了繼承中國父母親的財產，或是要領中國退休金，大約有上百人。

    人若在境內 一定會先找到再處理

    官員提及，清查工作已經完成，大多數中配都有拿除籍證明回來。經查二千多人失聯，多數都不在國內，僅一百多人在台灣，有的可能在海外生活，逾兩年未回國的「無戶籍國民」，這部分會與外交部領事局合作，設法把人找出來。

    他強調，人在境內的話，移民署專勤隊會以手機定位或透過繳費地址尋找，若是生活在偏遠地方、沒有年輕子女、存在資訊落差的中配，也會透過地方政府社政機關，一定會先找到人，詢問意見後再做處理，畢竟除籍是非常重大的事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播