為中國遺產、貸款 上百中配寧棄台灣身分

官員表示，海基會截至上週已處理八千多件文書驗證。（資料照）

2025/07/03 05:30

「喪失原籍證明」補件已截止 逾2千人失聯

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府要求在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，期限於六月卅日截止，仍有二千多人失聯。據透露，有上百名中國籍配偶寧可放棄台灣身分，也要擁有中華人民共和國戶籍，不繳交「喪失原籍證明」。

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據了解，政府共發給中配十四萬張中華民國身分證，依法上繳註銷中國戶籍證明公證書僅十三萬餘人，有一萬多人當年並未繳交。

熟稔移民事務的官員表示，通知補繳喪失原籍證明的查核專案結束，總共通知一萬二一四六人，海基會截至上週已處理八千多件文書驗證；另外，六個替代方案及三個延長方案的措施，有二千多人申請具結或展延；另有二千多人失聯，多數在中國或其他國家生活。

官員︰不能兩邊身分、利益都要拿

官員透露，確實有中配不願放棄中國戶籍，不願意繳除籍證明的，目前大概有幾種態樣，有些人是為了兩岸生活的需要。例如有人反映不想放棄是因為中國一胎化政策，他可以繼承父母財產，若放棄中國戶籍，將無法繼承遺產。有的人是幫父母親在中國貸款買房，正在繳交房貸，若放棄中國身分就沒辦法貸款，變成需要一次繳清，遂向台灣政府申請展延，但主管機關駁回此類要求。

「不能兩邊身分、利益都要拿！」官員說，有的人在兩岸都有戶籍及工作，想要兩邊都可繼承財產，兩邊都領退休金，兩邊利益都要拿，這違背「兩岸單一戶籍制」，政府當然沒辦法答應。

官員指出，我方都有向他們說明必須要放棄，但很多中配最後選擇放棄台灣身分，不願繳除籍證明，不外乎是為了繼承中國父母親的財產，或是要領中國退休金，大約有上百人。

人若在境內 一定會先找到再處理

官員提及，清查工作已經完成，大多數中配都有拿除籍證明回來。經查二千多人失聯，多數都不在國內，僅一百多人在台灣，有的可能在海外生活，逾兩年未回國的「無戶籍國民」，這部分會與外交部領事局合作，設法把人找出來。

他強調，人在境內的話，移民署專勤隊會以手機定位或透過繳費地址尋找，若是生活在偏遠地方、沒有年輕子女、存在資訊落差的中配，也會透過地方政府社政機關，一定會先找到人，詢問意見後再做處理，畢竟除籍是非常重大的事。

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