國台辦批賴以武謀獨 陸委會駁︰備戰因應共軍挑釁

（擷取自賴清德直播）

2025/07/03 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統「團結十講」第四講聚焦國防，中國國台辦昨日再度嗆聲，賴的講話再次暴露其妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」的險惡用心，並稱「謀獨」越深，毀台越甚。陸委會駁斥，因應中共的武力挑釁，從來都不是什麼「以武謀獨」。

賴總統認為，對於當前的台灣而言，面對相同的境外敵對勢力，希望全體國人、軍人到不分族群、黨派，都能一樣團結在反共護台下。藉此強調，國軍是為中華民國生存發展而戰，為台澎金馬百姓安全福祉而戰。

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國台辦發言人陳斌華稱，賴鼓吹所謂「為台澎金馬而戰」，實則是為民進黨一黨之私而戰，為其台獨執念而戰，不惜將無辜民眾綁上台獨戰車，讓年輕人走上戰場，成為其分裂圖謀的犧牲品。台獨一日不除，台海就一天不得安寧，賴清德「謀獨」越深，「毀台」越甚。

對此，陸委會表示，中共不斷軍事擴張，運用各種威脅與襲擾，對台複合性施壓，企圖片面改變台海現狀，才是台海及區域和平穩定的「麻煩製造者」。

陸委會強調，政府堅持「備戰才能止戰」的原則，持續加強國防實力，是為了維持現狀，因應中共的武力挑釁，從來都不是什麼「以武謀獨」。和平是兩岸唯一的選項，中共應立即停止對台脅迫，政府也會做好防衛，堅定捍衛國家主權及安全。

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