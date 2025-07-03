國安局︰小紅書、微博、抖音、百度雲盤、微信 高風險中製APP

國安局抽驗證實，小紅書、微博、抖音、百度雲盤及微信等5款中製APP，具高度資安風險。（路透檔案照）

2025/07/03 05:30

蒐集用戶資訊 封包回傳中國伺服器 中共特定單位恐濫用

〔記者方瑋立／台北報導〕中國製APP具高度資安風險！國安局昨證實，經與調查局、刑事局合作抽驗，小紅書、微博、抖音、百度雲盤及微信等五款中製APP，在十五項檢測中違規情形嚴重，具高度資安風險。

請繼續往下閱讀...

國安局依「國家情報工作法」規範，蒐研各國資安調查報告及情訊後，通報並統合法務部調查局、警政署刑事局，依據數位部「行動應用APP基本資安檢測基準四．○」指標，針對五款國人熟悉的中製APP小紅書、微博、抖音、微信及百度雲盤，進行「蒐集個資」、「逾越使用權限」、「數據回傳與分享」、「擷取系統資訊」及「掌握生物特徵」等五類違規樣態、合計十五項評鑑指標驗測分析。

15項檢測指標 小紅書全違規

國安局昨公布抽驗結果指出，小紅書在十五項檢測指標中全部違規，微博與抖音均計有十三項違規，微信則違規十項，百度雲盤亦有九項違規，普遍存在資安風險，超出一般對應用程式蒐集資訊的合理預期。且五款應用程式皆有「過度蒐集個資」與「權限濫用」等資安問題，包括廣泛蒐集「臉部資訊」、「截圖」、「剪貼簿」、「通訊錄」及「定位」等多項違規情形。

國安局發現，五款中製APP都有蒐集用戶程式清單、設備參數等「擷取系統資訊」，以及可能蒐集建檔使用者臉部資訊的「掌握生物特徵」等資安疑慮。此外，這些中製APP在「數據回傳與分享」檢測中，均將封包資料回傳中國境內伺服器，可能導致使用者個資遭第三方濫用，尤其中共依照其「網路安全法」及「國家情報法」規定，可要求企業提供用戶資料及數據予國安、公安及情工部門，恐使國人個資遭中共特定單位掌蒐及運用。

國安局指出，國際間包括美國、加拿大、英國、印度等多國政府，均已對特定中國製APP發出禁用或警示，歐盟甚至啟動「通用資料保護規則」（GDPR），調查與中共相關的特定APP的竊資情況，並祭出鉅額罰金。

國安局建議，面對中國製APP存在資安風險，我國政府機關已禁止使用中共品牌的資通訊產品，包括各種軟硬體。國人應避免下載具資安疑慮的中國製APP，以保護個人隱私及企業營業秘密等相關資訊。

據了解，本次檢測為中國版「抖音」，而非「同根生」的國際版「TikTok」，民進黨立委沈伯洋認為，二者皆應抽驗，且因資料可能回傳敵國，檢測標準應該更加嚴格。TikTok曾宣稱，該公司全球總部位於洛杉磯和新加坡，並無於中國營運，中國法律對TikTok的營運沒有管轄權利。

知情人士則透露，此次國安局檢測對象，以境外敵對勢力、尤其中國製APP為主。外國製或外企股權屬性不明確者，未列入驗測。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法