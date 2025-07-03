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    罷綠連署涉造假 國民黨組發會副主委收押 藍委盧縣一列共犯 案情向上發展

    罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉造假，國民黨組發會副主委黃碧雲（右）昨收押，國民黨原住民立委盧縣一（左）列為同案共犯，案情有向上發展趨勢。（資料照）

    罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉造假，國民黨組發會副主委黃碧雲（右）昨收押，國民黨原住民立委盧縣一（左）列為同案共犯，案情有向上發展趨勢。（資料照）

    2025/07/03 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書造假案，繼收押領銜人張芳碩後，國民黨組發會副主委黃碧雲因涉犯偽造文書、個資法、選罷法，有勾串共犯、證人之虞，檢方昨天聲押獲准；組發會專委李得全則諭知五十萬元交保。法院裁定書並將國民黨原住民立委盧縣一列為同案共犯，案情有向上發展趨勢。

    屏東地檢署一日發動第二波大搜索，前往國民黨桃園等四縣市黨部及黃碧雲、李得全二人住處搜索，約談十五名黨工。

    黃碧雲坦承 交待抄名冊罷免伍麗華

    檢方指出，黃碧雲今年一、二月間在國民黨組發會辦公室等地，與盧縣一助理張芳碩、組發會黨工，未經黨員同意抄寫黨員名冊，黃碧雲及其他被告都坦承犯行。

    至於李得全涉案情節重大，因身體狀況欠佳，檢方基於人道，諭知五十萬元交保；國民黨台東縣黨部書記長張成璇、隨姓、柯姓組發會黨工廿萬元交保；南投縣黨部總幹事葛典育、溫姓黨工十萬元交保。總計第二波約談有一人羈押禁見，六人交保；列為被告的黨工高達十人，五人請回。

    屏東地方法院指出，黃碧雲坦承有交待抄寫罷免伍麗華的提議書，其他共犯及證人也都坦承犯行，由於全案尚有共犯盧縣一等人未到案，有勾串共犯或證人之虞，加上為釐清黃碧雲是否受他人指示，有羈押禁見必要。

    盧縣一昨不願受訪，由於目前是立法院開會期間，檢方可能在立法院閉會後再請盧到案；至於涉案的組發會黨工是否接獲上級指示所為，仍待釐清。

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