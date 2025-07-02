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    「基隆絕沛」發文宣 陳慕義︰出來投同意

    本土劇演員陳慕義（左三 ）昨天到基隆市七堵南興市場與罷團「基隆絕沛」合體，呼籲民眾出來投同意罷免林沛祥，台灣不投降」。（記者俞肇福攝）

    本土劇演員陳慕義（左三 ）昨天到基隆市七堵南興市場與罷團「基隆絕沛」合體，呼籲民眾出來投同意罷免林沛祥，台灣不投降」。（記者俞肇福攝）

    2025/07/02 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕金馬獎最佳男配角陳慕義昨現身基隆七堵南興市場，與罷團「基隆絕沛」掃街發罷免文宣，陳慕義呼籲民眾投下「同意罷免」票，換掉不認真、不稱職的國民黨立委林沛祥。林沛祥表示，「不是大聲去羞辱對方就會贏。」呼籲支持者出來投「不同意罷免」。

    陳慕義與志工手持「罷免投同意，反共更有力！」標語高喊口號，走進市場與攤商、民眾打招呼，邊發放「同意罷免」的扇子、面紙等文宣品，與民眾互動熱絡。陳慕義說，全台各地參與罷免的志工多是女性、媽媽、上班族與學生，展現基層民意的真實力量。

    陳慕義認為，「林沛祥當選後太驕傲，連立委該做什麼都不知道，這是人格和品格上的問題。」罷免不是為了對立，而是人民對不合格民代的正當監督，這是全球首見的罷免運動，是民主最強的表現！

    罷免林沛祥案的提案領銜人陳青逸表示，他會出席七月廿一日（週一）的罷免電視辯論會，要求林沛祥說清楚五百多天做了什麼事？為何在立法院零提案？也應交代日前赴中國北京的行程與目的。

    希望林沛祥能講讓民眾聽得懂的話，更應該向民眾道歉，誠實面對被罷免的真正原因。

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