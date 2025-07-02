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    首頁　>　政治

    羅智強又喊告 罷團：停止扭曲罷免理由

    2025/07/02 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕國民黨籍台北市立委羅智強昨天在臉書發文指控罷團攻擊選民，遇到「識破謊言」的市民反駁，全程錄下上網公開羞辱，並指已對罷團捏造他致電騷擾立院民進黨團總召柯建銘一事提告，造謠他都不去開會一事也將提告。罷團「大安強強滾」呼籲羅智強停止扭曲罷免理由，正面回應選民對他不適任的質疑。

    羅控攻擊選民 罷團批應該回應不適任的質疑

    「大安強強滾」表示，這場罷免運動的本質是國家層級的正當性問題，羅智強企圖將攸關國安的罷免運動，矮化為公民團體「不善良」的道德指控，降低罷免層級、迴避國安核心爭議，轉移焦點至枝微末節的個人恩怨，讓民眾忽視大是大非的問題。

    罷團指出，羅智強試圖營造「虛假的受害者形象」，實際上，公民團體不斷遭受謾罵，才是真正的受害者，街頭錄影是為了自保。羅智強不譴責支持者的挑釁行為，還污名化公民罷免的權利；說要「保護選民」，卻用提告威脅罷團，壓制言論自由製造對立氛圍；他自詡「出席率一百％，質詢次數全院第一」，但出席不等於盡責。

    羅智強則在臉書貼文說，始終堅守民主憲政，堅決反對共產極權，問政認真、服務有口皆碑，保護選民不讓惡罷猖狂，是他擔任立委的使命與責任。

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