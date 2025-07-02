促進理解罷免 「山除薇害」推攝影展

「山除薇害」與罷免友善店家「左轉有書」合作推出攝影展，昨晚在「左轉有書」開展。（記者甘孟霖攝）

2025/07/02 05:30

與店家「左轉有書」合作 透過影像、畫面記錄罷團努力過程

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入第三階段關鍵時刻，台北市罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」與罷免友善店家「左轉有書」合作推出攝影展，昨晚在「左轉有書」開展，透過影像、畫面記錄罷免團隊努力的過程，希望讓原本不理解，甚至是不想理解罷團在做什麼的民眾知道，罷免志工絕非一些人口中吃飽太閒或是政黨打手。

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罷團︰志工非吃飽太閒或政黨打手

「山除薇害」表示，二○二四年到二○二五年，台灣人的生活充滿了動盪，許多人因為看見生活中的不平靜，決定放下熟悉的步調，背上對台灣的情意，踏上抵抗外力入侵與滲透的旅程。團隊共有十多名攝影志工，記錄下志工們的身影，除了空戰宣傳，也希望志工的努力被看見；因此與「左轉有書」共同舉辦攝影展，讓不了解的民眾看見，也能理解並消弭成見。

設連儂牆提供罷團與民眾對話

攝影展開幕座談吸引數十人與會，現場除了展示攝影作品，還有連儂牆提供罷團與民眾對話，現場空間雖不大但氣氛溫馨，符合「山除薇害」一直主張的「快樂罷免」。

主題為「無常．日常」 分三檔展出

策展人艾迪指出，推動罷免期間，許多民眾不理解罷團，甚至認為志工是領錢做事，做特定政黨的打手，背後有許多看不見的衝突；而會說出這些話的人，通常出自於不理解罷團在做什麼，這些人不見得不願意理解，只是沒辦法從生活當中分出太多心力，這正是這個攝影展想要溝通的對象。攝影展主題為「無常．日常」，分三檔展出，呼應過去一年多，國會、國際情勢的無常，已經深深影響到民眾的日常，希望讓民眾透過影像理解罷團，甚至加入。

看板再升級 直指王親中舔共爭議

此外，「山除薇害」昨於民權、吉林路口的看板也再升級，直指王鴻薇長期親中舔共、違法施壓檢方等諸多爭議。團隊指出，這塊看板極具代表性，是團隊首塊看板被檢舉下架後，首面由民眾捐贈掛起的看板；後來還發生同一地點的王鴻薇反罷看板被破壞插曲，團隊還因此被不實指控破壞，王鴻薇至今未道歉。

「山除薇害」與罷免友善店家「左轉有書」合作，昨日起推出攝影展，盼透過影像畫面記錄罷免團隊努力的過程。 （記者甘孟霖攝）

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