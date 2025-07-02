桃園罷免牛煦庭行腳開跑 林俊憲助陣

立委林俊憲（中）在南崁市場掃街，拜託民眾罷免投票日當天要出門投下同意票。 （記者周敏鴻攝）

2025/07/02 05:30

預計花2週時間走遍桃一選區 15日再銜接「護國大遶境」

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市罷免第一選區國民黨立法委員牛煦庭的公民團體昨天起展開「罷免是愛，行腳桃園」活動，民進黨立法委員林俊憲與市議員許清順、李宗豪、黃瓊慧都來力挺。罷免領銜人、牧師陳曉煒表示，預計花兩週時間走遍桃一選區，再銜接十五日將抵桃一選區的「護國大遶境」活動，要讓罷免投票前廿多天都維持熱度。

請繼續往下閱讀...

林俊憲籲民眾投出同意票

林俊憲等人昨陪著公民團體志工，前往蘆竹區南崁市場掃街，林俊憲說，大罷免從零開始，至今成為台灣最重要的社會運動，創造了民主自由台灣最令人感動的一刻，「罷免投同意，反共更有力」，籲請民眾投出同意票，更要拜託親朋好友、左右鄰居投同意票，每一票都很重要，讓親共舔共的立委下台。

許清順說，國民黨立委凍結台灣電力公司一千億預算等亂政行為，都顯得不適任必須被罷免；李宗豪批評，國民黨反罷免活動，常發一堆物資，或是吐司、或是饅頭，都只為收買人心；黃瓊慧說，牛煦庭的「回應一群垃圾的謠言」爭議言論，已引發外界揣測他只想為龜山區當立委等爭議，證明了牛的失敗。

公民團體每天將行腳3小時

陳曉煒表示，未來公民團體每天會行腳三小時，走遍桃一選區，希望以此讓民眾知道，公民團體沒有很多的資源、但有雙腳、有毅力，已撐過大半年，將堅持到最後一刻，拉下不適任的立委；對於牛煦庭曾稱寫答辯書是「為了處理一群垃圾的謠言，真浪費生命」，他們會在行腳期間，高呼「南崁不是外地，公民不是垃圾」等口號，讓牛看到自己的傲慢。

另外，公民團體投放了廿五輛公車、十八面LED看板廣告，被廣告業者通知下架、要求改版，陳曉煒說，業者的理由是公車業者與相關屋主希望「廣告不要牽扯政治」，讓公民團體感到無力，罷團將持續爭取上架，也希望撤除廣告事件的幕後確實沒有黑手。

立委林俊憲呼籲民眾支持「大罷免，大成功」。 （記者周敏鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法