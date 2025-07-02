張峻重提多年往事：傅對同志下重手 才令人毛骨悚然

花蓮縣議會議長張峻臉書貼文回憶三年前遭傅崐萁迫害、追殺的往事。（翻攝張峻臉書）

2025/07/02 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨立委傅崐萁昨在花蓮舉行反罷免團結大會，屏東檢調也針對民進黨立委伍麗華罷免案涉嫌造假連署到國民黨花蓮縣黨部搜索，遭傅及黨主席朱立倫批評政治迫害。對此，花蓮縣議會議長張峻說，傅崐萁對黨員同志下手之重，才令人毛骨悚然。

張峻在臉書貼文表示，「傅崐萁在哪裡，哪裡就生亂；傅崐萁到哪裡，哪裡必衰亡」。張峻說，三年前的今天，朱立倫對傅言聽計從，傅為了剷除異己，追殺同志，儘管全國地方縣市議長、副議長力挺他，但朱和傅仍然罔顧他的冤案尚未定讞，執意一路追殺到底，目的就是要斬絕他爭取議長連任之路，更多資深同黨議員也一併遭封殺追打，不堪回首。

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張峻說，傅崐萁十多年來，一再以LED案消費他，打壓抹黑他從未罷手。他今年四月廿七日終於沉冤得雪，獲判無罪；國民黨如今深陷大罷免潮，優秀黨籍立委也遭全面波及和血洗，這一切都是因傅而起，更拜傅所賜。

議員楊華美：傅搞得地方藍軍四分五裂

無黨籍議員楊華美說，傅辦大型活動，卻連媒體拍攝都不准。一個為民服務的政治人物，行事卻要遮遮掩掩，怕人看見真相。這樣的人，在舞台上承諾再多又有什麼可信度？這些年花蓮無黨籍議員愈來愈多，很多就是被傅主導的國民黨逼走的，搞得地方藍軍四分五裂。地方不能只有一種聲音，更不能再被同一套老把戲牽著走。罷傅國民黨才有機會正常，花蓮也才有真正討論和改變的空間。

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