反罷挺傅 國民黨花蓮宣講

國民黨昨天在花蓮舉行反罷免團結大會，現場許多群眾揮舞國旗支持傅崐萁。（記者王錦義攝）

2025/07/02 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨昨在花蓮市中正體育場舉行「反罷免團結大會」，邀請藍白立委、館長、黨主席朱立倫等人到場宣講反罷免，遊覽車載來大批群眾入場，卻不開放媒體採訪，現場也限制錄音、錄影；民進黨民代痛批，根本是立委傅崐萁的「政治直銷大會」。

昨天是上班日，傅崐萁反罷免活動一天連辦二場，藍營從上月廿五日前開始動員群眾到場參加，每個宮廟、社團、農會等組織都被分配到動員人數，國民黨中央原本發公開採訪通知，但國民黨花蓮縣黨部在前晚九點突然在媒體群組發出通告指出：「本次活動恕不開放媒體入場採訪，會後將由本黨部統一發布新聞稿。」活動舉行同時，一旁的國民黨縣黨部也遭檢調搜索，讓人懷疑國民黨是刻意安排活動撞期。

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罷團「曙光花蓮」指出，昨天是立法院延會期間，傅崐萁帶著網紅館長陳之漢還有多位藍營立委到花蓮，上班日卻還可以看到遊覽車載人到現場，詭異的是活動還不開放媒體採訪，也被要求不能錄影、錄音，傅早知道昨天黨部要被搜索？這場閉門大會就是傅崐萁慣用手法，關起門來搞造謠，怕被錄音錄影才刻意封鎖現場。

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順表示，選舉前傅崐萁會有大量讓人熱血沸騰的演講大會，從花蓮各地載運民眾前來集會，用虛假的話術，讓大家大聲多次、反覆的回應他，引動群眾情緒，堪稱是政治直銷大會。

傅崐萁在支持者擁護下大進場，支持者揮國旗擠滿體育館，致詞時強調推動花東交通三法，難道東部人不能有高鐵，不能有環島高？真的欺負花蓮人，而財劃法平衡東西部發展，花蓮明年起每年多一六一億元，老人換假牙、老人健保費都補助，執政者都在踐踏花蓮人，花蓮人要團結，再給他一點時間，完成蘇花安、花東快，讓代代子孫平平安安去台北。

縣長徐榛蔚致詞說，司法的迫害已經在大家身邊，看了真的非常難過，人的行為自由都被限制，把以前安和樂利民主的台灣找回來好不好？需要花蓮人守住花蓮，還要外縣市的親朋好友一起，打電話給他們，七二六投下不同意罷免。

徐榛蔚致詞後，傅崐萁帶著群眾高呼花蓮加油，但台下群眾似乎忙著離場拿炒米粉，對台上傅崐萁的呼喊心不在焉，由主持人雖拿麥克風大聲回應「加油」，但傅崐萁直接在台上指著主持人說：「拿麥克風那個不要講話」，最後在多次拉抬後，現場氣氛才被炒高。

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