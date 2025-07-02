斥藍白假延會 真蹺班 公督盟：加深人民罷免怒火

國民黨昨在花蓮市中正體育場舉行「反罷免團結大會」，邀請藍白立委、館長、黨主席朱立倫等人到場宣講反罷免，傅崐萁最後結束高呼口號帶動情緒。（傅崐萁辦公室提供）

2025/07/02 05:30

〔記者謝君臨、林哲遠／台北報導〕大罷免將進入投票階段，藍白立院黨團聯手二度將本會期延會至八月底。回顧延會整個六月期間，委員會安排考察的議程占了近一半，院會通過的法案寥寥可數，國民黨團總召傅崐萁更在昨日立法院會當天率多位藍白立委公然蹺班。公督盟批評，藍白假延會、真蹺班，癱瘓我國政府體制運作，反而會加深人民想要罷免的動機與怒火。

經統計，在延會的一整個六月，十三天的委員會議案，八個常設委員會就排了四十七次考察，占比達四成五；而八天的院會議程，也僅通過十個法律案、一個預算案及一個公決案。在無案可審的情況下，延會已成為「立院的垃圾時間」。

請繼續往下閱讀...

民進黨團幹事長吳思瑤批說，立院昨天院會，傅崐萁卻帶著一群藍白立委在花蓮辦造勢搶救大會，原來延會的理由是除了通過民粹法案搶救罷免、將司法保護傘開好開滿，還有把認真的民進黨立委綁在立院。「藍白當薪水小偷成癮，不開會，就不要當立委！通通罷起來！」

吳思瑤批藍白當薪水小偷成癮

吳思瑤更列舉從四月一日至六月廿六日之間，罷免案立委不開會、不質詢的排行榜，首先是司法委員會的傅崐萁，只質詢二次、質詢率十％；其次是內政委員會丁學忠，質詢四次、質詢率廿二％；第三名是教文委員會林沛祥，質詢六次、質詢率四十三％。

公督盟執行長張宏林受訪時指出，當初要延會的是國、眾兩黨，現在蹺班的也是國、眾兩黨立委，由此可證藍白根本沒有重要的事情來延會，所有行政官員都需隨時待命，藍白此舉又是癱瘓國家的一例。

律師：延會只是為了撐保護傘

律師黃帝穎指出，法律上是原會期審不完議案又具時效性，才是延會的法律正當事由，但「傅崐萁們」延會後竟跑去花蓮辦造勢，凸顯藍白延會只是延長國會「保護傘」，阻礙檢察官打擊犯罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法