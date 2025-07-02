罷羅明才威脅案 吳柏瑋：與羅福助有關

新店罷藍委羅明才領銜人吳柏瑋出面還原遭黑道脅過程。（記者翁聿煌攝）

2025/07/02 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區推動罷免國民黨立委羅明才罷團的領銜人吳柏瑋，今年六月二階連署時，遭到地方黑道人士關切，威脅他停止罷免。目前警方已逮到四嫌，吳柏瑋說，他當初被請吃飯、喝茶時，對方曾提到一名黃姓「兄弟」身分是前天道盟大哥羅福助（羅明才父親）的左右手，他因而覺得事態嚴重、心生恐懼。如今罷免可能成案，他呼籲新店民眾站出來支持罷免，讓新店人免於黑道恐懼。

籲新店人支持罷免

羅明才陣營表示，不清楚吳柏瑋的說法，無法回應；羅明才對於所有負面打壓影射不予回應，但保留法律追訴權。

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吳柏瑋下午出面說明當初被威脅的過程。他說，上個月他接到地方人士邀約到烏來山區吃飯、喝茶，對方委婉表達希望罷免案到此為止，如果他願意停止罷免程序，還有好處可拿，甚至在他參選時提供協助，但吳表示自己沒缺錢、也沒有要選舉，所以沒答應對方的要求。

吳柏瑋表示，直到上個月十八日，對方不死心，還掌握罷團的連署活動行程，甚至直接到新店太平宮的連署站前堵他，讓他驚覺對方是認真的，而且還提到新店一位黃姓地方大哥的名字，由於黃以前是羅福助的左右手，自己當晚就在臉書發表「不自殺聲明」。

警方一日上午逮捕涉嫌脅威吳柏瑋的四名嫌犯，吳柏瑋對此表示，尊重司法，他相信司法會保護好人民，他接下來還會繼續用堅定溫柔的方式，呼籲大家出來投罷免票，讓新店人不用再生活在黑道的恐懼中。

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