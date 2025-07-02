為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南投罷綠議員、藍委 2領銜人訊後請回

    南投檢調突襲調查「死亡連署」，搜索罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴的領銜人、立委游顥辦公室執行長蔡宜助。（記者劉濱銓攝）

    南投檢調突襲調查「死亡連署」，搜索罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴的領銜人、立委游顥辦公室執行長蔡宜助。（記者劉濱銓攝）

    2025/07/02 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴領銜人蔡宜助、罷免國民黨立委游顥罷團領銜人林敬桐，均被指控涉嫌「死亡連署」，南投檢調昨天兵分二路搜索蔡、林住處，帶回二人訊問及約談多名證人釐清案情。蔡宜助、林敬桐昨晚八點被帶回南投地檢署複訊，直到晚間十點，二人訊畢皆無保請回，均諭知限制住居。

    身兼民進黨南投縣黨部主委的陳玉鈴，因協助公民團體罷免國民黨立委游顥，導致被游顥辦公室執行長蔡宜助提案罷免並成案，七月十三日將進行罷免投票，讓南投成為此波大罷免行動中，第一個舉行罷免投票的縣市，惟陳也指控對她的罷免案有多達五十筆死亡連署，提告蔡宜助涉嫌偽造文書。

    另游顥罷免案在二階補件後可望成案，即將進入三階投票，游顥在六月五日提告罷團領銜人林敬桐，指控罷團送交的連署書也有冒名造假和死亡連署情形，同樣涉及偽造文書。

    南投檢調昨因而兵分二路，針對蔡宜助、林敬桐住處展開搜索，並帶回二人訊問，也對所屬團隊成員以證人身分約談，包括蔡父及國民黨前竹山鎮長朱寶珍等人在內。

    罷游顥團隊：絕無偽造 配合調查

    對此，罷游團隊強調，團隊依法罷免，所有連署書均由志工募集，絕無偽造違法情形，團隊全力配合調查，希望還給領銜人清白。

    游：罷免陳玉鈴將投票 司法干預

    游顥表示，昨有多個國民黨地方縣市黨部遭檢調搜索，南投縣黨部也在內，惟民進黨南投縣黨部也有配合罷團進行連署，但檢調就只搜索藍營據點，根本是賴政府用司法助攻罷團。游顥說，罷免陳玉鈴將在七月十三日投票，剩不到二週，領銜人蔡宜助就被搜索，顯示司法干預罷免，就是要恐嚇支持罷陳的民眾不敢投票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播