罷伍麗華涉連署造假 9嫌6證人到案

屏東地檢署指揮調查站人員搜索國民黨南投縣黨部，帶走黨部總幹事葛典育(左1)。（記者張協昇攝）

2025/07/02 05:30

〔記者李立法、王錦義、劉人瑋、鄭淑婷、張協昇／綜合報導〕屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書造假案，昨天大規模搜索桃園、南投、花蓮、台東等國民黨縣市黨部，並約談涉案藍營幹部九人及六名證人共十五人，其中國民黨中央組發會副主委黃碧雲與專委李得全兩人列為被告，正接受檢調訊問。

屏檢跨4縣市搜索國民黨部 組發會副主委黃碧雲、專委李得全列被告

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由於國民黨昨天分別在花蓮及台東舉辦反罷免造勢活動，檢方大舉搜索行動引起藍營不滿，認為政治干預司法；黨主席朱立倫、立委傅崐萁在花蓮出席活動受訪時，都痛批總統賴清德不斷用司法手段來恫嚇在野黨。國民黨發言人楊智伃也批評如此節奏密集、針對性強烈的動作，令人質疑是否刻意選在罷免投票緊要關頭，企圖癱瘓國民黨黨務運作。

屏檢強調，檢察官偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實及適用法律，秉持客觀中立態度調查，請外界勿恣意揣測。

國民黨發起「以罷制罷」，伍麗華被發起罷免後，五月間到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩涉嫌偽造文書及違反選罷法。屏東檢方調查後發現有許多民眾被盜用個資，淪為連署人頭，五月間指揮多處調查單位，分別到屏東縣等八處地點搜索，包含國民黨立委盧縣一瑪家服務處及國民黨屏東縣黨部，帶回張芳碩、黨部書記長蕭榮明及多位黨工共十一人，其中張男與高男、連男等三位盧縣一的助理及地方服務處幹部被列為嫌疑人，其餘八人則以證人身進行訊問。

檢察官訊後認為被告張芳碩涉偽造文書、違反個資法及選罷法等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見獲准，另兩名被告高男及連男各以十萬元交保，蕭榮明等八名證人請回。

第二波直搗桃投花東黨部

屏東地檢署昨天發動第二波搜索行動，指揮屏東等多縣市調查站、處，分別前往國民黨桃園市、南投縣、花蓮縣、台東縣黨部及黃碧雲、李得全兩人住處搜索，約談九名犯罪嫌疑人、六位證人共十五人到案說明，並查扣相關證物。

據指出，昨被約談的國民黨工包括南投縣黨部總幹事葛典育、桃園市黨部書記長李世俊、花蓮縣黨部胡姓組長、台東黨部書記長張成璇等人。

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