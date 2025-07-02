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    詐領助理費高達一四五五萬元 國民黨高市議員黃紹庭免關 雄檢：輕縱被告

    國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費案，一審判徒刑兩年、緩刑五年，雄檢認為判刑太輕、輕縱被告，決定上訴。（資料照）

    國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費案，一審判徒刑兩年、緩刑五年，雄檢認為判刑太輕、輕縱被告，決定上訴。（資料照）

    2025/07/02 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費案，一審被依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪判徒刑兩年、緩刑五年，雄檢認為判刑太輕、輕縱被告，決定上訴。

    判決指出，黃紹庭從二○一四年十二月當選高雄市議員，連任三屆，期間他用妻子及十二名助理的名義，填載不實文件向高雄市議會辦理申報，等議會撥款後，再交代助理提領並交由黃紹庭統籌運用或存入指定帳戶，以支應私人或服務處的各項費用，歷年來犯罪所得高達一四五五萬餘元。

    嚴重偏離過往判例刑度 檢決提上訴

    高雄地院審理後，法官認為黃紹庭坦承犯行、主動繳回犯罪所得，先依法幫他減刑後，決定再給他自新機會，依公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪判徒刑兩年、褫奪公權三年，另宣告緩刑五年，須提供二四○小時義務勞動，並支付公庫一五○萬元。

    對於判決結果，雄檢認為，起訴時雖然有請求法院從輕量刑，但並非是要讓黃紹庭免去牢獄之災，而是希望法院能妥適量刑，「讓他去監牢反省」；他連續三個任期都涉貪助理費，最輕本刑為七年以上，縱使檢察官求情幫他減刑，也不應該減成不用去坐牢，因此認為法院判決刑度太輕、輕縱被告，求刑刑度落差太大，嚴重偏離過往高雄市涉案詐領助理費案件的法院判決前例刑度，將提起上訴。

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