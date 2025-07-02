彭多次認罪 年初出庭曾說「不會翻供」

台北地院昨開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲（右）因家中變故，請假提前離開法庭。（記者廖振輝攝）

2025/07/02 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市前副市長彭振聲在京華城案中，擔任都市計畫委員會會議主席，且為該案專案管理人，被認為是京華城弊案關鍵人物。彭在檢方偵查中多次認罪，今年出庭也一再向法官表示「認了就是認了，不會翻供」；不過，彭昨出庭得知妻子墜樓，卻激動改口喊冤，直呼自己是被冤枉的，前後判若兩人。

得知妻墜樓激動改口 直呼被冤枉

檢方調查，時任台北市副市長彭振聲指定支持補償京華城的委員與較無經驗的委員擔任專案小組的召集人，無視其他委員的反對意見，更多次在都委會會議中預設立場、違反議事規則，被認為是京華城弊案中，關鍵角色之一。檢察官偵查期間，彭振聲認罪，被依主管事務圖利罪起訴，求刑六年，但考量彭承認犯行，減刑求處三年、褫奪公權三年。

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彭振聲今年一月出庭時曾說，「我該講的都講了，該認罪的也認罪了，我沒有要翻供，其餘由律師說明」，並向受命法官許芳瑜承認起訴書所指全部客觀事實，認了「主管監督事項圖利罪」，之後多次出庭時，彭也都表示認罪，不會翻供；就算面對柯文哲指控檢察官不正訊問，才讓彭認罪，彭也當庭打臉柯文哲稱，檢察官沒有不正訊問、問話態度都很好，多次重申自己「認了就是認了」，對已認罪部分沒有意見，絕對不會翻供。

此外，檢察官辦理京華城弊案又陸續查出，彭振聲另有八四七萬餘元來源不明現金存入帳戶，其中包含曾於其任內標下標案或申請都更通過的皇昌營造、元利建設，彭退休後，每個月還有近七十萬元收入，租屋地點更是麗寶集團高層提供，恐違反旋轉門條款，目前另案偵辦中。

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