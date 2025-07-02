京華城案開庭 彭振聲聞妻墜樓崩潰 怒罵檢有沒有良心

台北地院昨開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，前台北市副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法庭。（記者廖振輝攝）

2025/07/02 05:30

柯文哲震驚道歉：因為我讓大家受苦了

〔記者張文川、許麗娟、葛祐豪／綜合報導〕台北地院審理京華城案，昨上午原定勘驗台北市前副市長彭振聲的偵訊錄音檔，彭在庭內等候開庭時，突然接到妻子在高雄住處墜樓身亡的噩耗，他崩潰痛哭，怒指檢察官說「你們有沒有良心」，還說自己「先前認罪是因為想拚交保，讓她（妻子）安心，現在她不在了，我也沒顧慮了」。

彭痛哭稱妻子不在 「我也沒顧慮了」

法官到庭開審前，讓彭先在延伸法庭休息，彭振聲的辯護律師李岳洋當庭向法官為彭請假，並稱彭目前限制住居台北，聲請解除昨晚禁令，以便在高雄處理妻子後事，之後會再向法院陳報高雄住所，法官當庭裁准。

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柯文哲昨下午庭訊時表示，他早上被押解入庭後，律師告訴他彭妻墜樓，令他很震驚，他遭到司法追殺，前市府團隊都承受很大的心理壓力，大家都辛苦了，對於受牽連的市府團隊和家人，他感到非常抱歉，「因為我而讓大家受苦了」。

彭振聲昨上午九時廿分到庭，法官、被提訊的柯文哲尚未入庭，彭振聲在被告席與律師討論案情時，突然接到家人電話，對方說其妻在高雄墜樓身亡，彭愣了一下，確認後立即崩潰放聲痛哭。

彭高聲痛罵檢察官，法警、律師見狀將他扶至庭外休息，彭邊哭邊說「我被關押四個月，我是冤枉的，我太太聽到我今天要開庭就受不了」、「我為什麼生在這個國家？」

據了解，彭振聲的謝姓妻子（七十二歲），昨天一早在台北住家準備好早餐，隨即出門南下，上午近九點突現身在高雄市三民區黃興路住家大樓，不久即從梯間墜落中庭當場死亡，在家的彭兒獲悉後立即衝下樓，見狀難以置信，彭振聲下午趕回高雄住處即未再現身，由兒子處理妻子後事。

北院昨原定勘驗彭振聲的偵訊錄音，但因彭妻驟逝，法官臨時取消，改勘驗威京集團鼎越開前董事長朱亞虎去年在北檢偵訊的四段錄音檔共五十五分鐘。

女檢察官在偵查時數度稱朱亞虎為「朱將軍」，還說「希望你可以和前兩次（偵訊）一樣順順的回家」。沈慶京的委任律師認為有脅迫意味；蒞庭檢察官則說檢方語氣和緩，並沒有情緒化「兇」朱亞虎，是合法的曉諭。

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