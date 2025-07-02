中研院、國防大研究：新兵訓練8週 提高上戰場意願

中研院政治所研究員吳文欽在國防部同意下，去年針對義務役男調查，發現不論4月義務役期或1年義務役期，只要接受8週新訓，都能提高衛國意願。（資料照）

2025/07/02 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕義務役期自去年元旦起從四個月恢復到一年，新兵訓練也從五週延長到八週。隨義務役服役改變，去年役男中，間雜役期四個月與一年，中研院政治所研究員吳文欽與國防大學教授傅文成帶領研究團隊，共同調查各新訓中心的超過千名的新兵役男，發現接受八週新訓後，役男都會提高上戰場意願。

我國規定十八歲以上男性有服兵役義務，為強化戰力，我國前年十二月宣布推動「強化全民國防兵力結構調整方案」，自去年元旦起，義務役期從四個月恢復到一年，也就是二○○五年一月一日後出生的役男，義務役期就為一年。

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吳文欽長期投入國人衛國意願調查，因應役期調整，去年在國防部同意下，透過問卷方式調查各新訓中心超過千名年齡在十八歲到廿二歲役男，了解軍事訓練對上戰場意願影響。

吳文欽在首屆中研學術大會公布初步結果，新訓役男不論役期為四個月或一年，在接受八週新訓後，上戰場的意願較未受訓前提高七％到十五％。

吳文欽表示，過去有文獻曾指出，國民經過軍事訓練，確實會影響抗敵意志，這次調查也呼應該文獻，透過這次調查可得到防衛意志取決於國家認同、國家光榮感等共同體意識，還有抵抗能力、成本、成功率等，以及捍衛的對象與目標等許多因素。可確認的是，接受新兵訓練確實可增加防衛意志。

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