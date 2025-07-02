城鎮韌性演習擴大全民參與 全國65鄉鎮市區列重點驗證

內政部警政署民防指揮管制所劉安杰所長1日報告防空避難場所使用指引。（記者張嘉明攝）

2025/07/02 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕漢光四十一號演習本月九日登場，內政部昨在國防部例行記者會上宣布，與漢光整合的「二○二五城鎮韌性（防空）演習」將於十五日起三天採「分區異時」方式實施，全國廿二地方政府合計將六十五個鄉、鎮、市、區列為演習重點驗證區，擴大全民參與程度，並透過演練和配合管制，瞭解空襲應變作為。

內政部昨說明，二○二五城鎮韌性演習訂於十五至十八日，採「分區異時」方式，依中部、南部、北部、東部及外離島地區順序實施演練，除外離島及東部於上午十時起演習半小時，其餘各地皆在下午一時三十分至二時實施，屆時將發送警報、啟動疏散避難及交通管制，並在防空警報解除後，接續實施救濟、急救站和災害救援等演練。

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內政部指出，十五至十七日將由台中、台南及台北市實施三場次整日的城鎮韌性演習。在防空演習期間，全國廿二地方政府也分別選擇二至三個鄉鎮市區，列為民眾實際進入防空疏散避難設施的重點驗證區，尤其是公共運輸、生活消費及機關、構等類型場域。

內政部提醒，行駛間車輛聽聞警報應保持鎮靜，配合警察及民防人員管制，切勿違反交通規則，行經重點驗證區則應靠邊停於安全處，下車就近尋找設施避難。路上民眾聽聞防空警報，也應優先進入防空疏散避難設施，若無則就近尋找堅固掩蔽物並遠離窗戶區域，依「兩牆原則」實施避難，不配合者可依「民防法」處新台幣三萬以上、十五萬元以下罰鍰。

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