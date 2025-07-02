幕後》三菲國官員來台

賴清德總統昨接見「2025台灣海洋國際論壇」訪問團。（總統府提供）。

2025/07/02 05:30

記者鄒景雯／特稿

「二○二五台灣海洋國際論壇」今明兩天將在台北舉行，菲律賓有三位重要現職官員來台與會，賴清德總統昨天在總統府接見了相關訪賓。這不僅是菲國總統宣布解除官員訪台禁令後首個試金石，同時也凸顯了區域各國希望共同防禦中國灰色地帶衝突的安全需要。

據了解，這次有來自十五個國家的代表與會，賴清德總統昨天下午並在總統府接見了訪問團成員，原本預計一個小時的會晤，因為相談甚歡，結果談了一個半小時才結束。

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來訪的外賓中有許多特別的人，除了英國開啟印太自由航行戰略的前國防大臣（2017-2019），也是現任眾議員之外，更有過去視為極度敏感的菲律賓海軍發言人、海巡發言人和總統辦公室助理部長，他們的到訪說明了值得重視的時代意義。

台菲兩國的關係，長期受到中國在南海地區的威嚇影響，總是在低調的桌面下進行，儘管兩國的貿易往來頻繁。近年，習近平政權對四周鄰邦升高輻射性的軍事震懾行動，打破了菲國息事寧人策略的臨界點，今年四月，菲國總統府宣布放寬自一九八九年以來的禁令，准許官員不用經由外交部程序，即可來台訪問，當時即是重大決策調整，這次隨著論壇的平台，三位官員無疑是具體落實了相關行動。

他們的與會難道是中國有所鬆綁？當然不是。這次受邀的貴賓中，原本也包括了印尼國會議員（前海洋漁業部長），他將負責一場專題演講，由於去年他順利來台，因此這次很高興回覆要再次參與，但是昨天卻是突然通知台灣：因為有違反一個中國的疑慮，所以不能出席。可見北京的壓力毫無收斂。這種高階官員臨時在前一天作罷的例子，幾乎是外交場域的常態，這也對照出菲國三位官員來台的不易。台菲兩國在共同致力巴士海峽和平穩定的地緣政治責任上，可謂至關重大。

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