賴「國家團結十講」：在野凍刪國防預算 造成國際誤解台灣

總統賴清德強調，國軍是為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰。（取自賴清德直播）

2025/07/02 05:30

〔記者陳昀、施曉光、林哲遠／台北報導〕總統賴清德昨赴國際獅子會活動談論國防議題指出，面對國防即國安，周邊的日本、韓國、菲律賓都逐年調升軍事預算，台灣在野黨卻大幅凍刪國防預算，全世界都重視無人機產業發展，我國「無人機與航太產業園區」預算卻被凍結五○％，將導致無人機量能遠遠落後中國，更讓國際誤解台灣自我防衛的決心。

國民黨主席朱立倫回應，國民黨挺軍人加薪、挺中華民國國防，而且今年國防預算史上新高，賴清德總統勿成「假消息中心」。民眾黨也說，支持國防、支持國軍，不代表民脂民膏可以任憑民進黨恣意揮霍，不容民進黨偷換概念。

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賴清德強調，「國軍是為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」，中華民國和台澎金馬是生命共同體，並提及一九四九年古寧頭戰役、一九五八年八二三砲戰表示，國軍為了守護國家奮戰，擊敗侵略者，當台灣遭遇災害、疫情，國軍也是復原重建的重要力量。

他表示，政府致力於提升國軍待遇與福利，四月一日起提高志願役與戰鬥部隊加給；蔡總統任內推動「興安專案」修整營舍，他將接續於明年起至二〇三一年推動「展興專案」，提升官兵住用品質。此外，不僅開放軍人出國自由行，六家國籍航空即日起提供「軍人優先登機」，請交通部長再交涉「如登機後商務艙有空位，要自動升等」，也期盼更多企業響應九三軍人節購物折扣等。

朱立倫回應，今年國防預算高達四七六○億元，創下歷史新高，立法院僅刪四十六．八億元，是自二○一八年以來刪減最少的一次，比例僅約一％，少部分預算只是「凍結」，行政部門提出報告即可解凍，刪減部分連民進黨國防外交召委也支持，但民進黨卻選擇拖延三個月，為大罷免煽風點火，真正拖累國防的就是賴清德。

朱：拖累國防的就是賴 白營：不容綠散布假訊息

民眾黨批評，支持國防、支持國軍，早已是全民共識，這並不代表民脂民膏可以任憑民進黨恣意揮霍，當在野提案軍人加薪時，民進黨立法院黨團表示反對，不容民進黨偷換概念、散布假訊息。

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