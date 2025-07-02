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    請吃飯喝茶施壓別再推罷免 嗆「注意安全」 恐嚇罷羅明才領銜人 4人落網

    罷免藍委羅明才「拔羅波」領銜人上月遭恐嚇，不要再進行罷免，警方掌握相關證據後，昨逮捕周姓主嫌等4人。（記者劉詠韻攝）

    罷免藍委羅明才「拔羅波」領銜人上月遭恐嚇，不要再進行罷免，警方掌握相關證據後，昨逮捕周姓主嫌等4人。（記者劉詠韻攝）

    2025/07/02 05:30

    〔記者徐聖倫、陸運鋒／新北報導〕罷免國民黨新北市立委羅明才團體「拔羅波」領銜人吳柏瑋指出，上月中遭「地方人士」請去吃飯喝茶，勸他不要再進行罷免，否則「恐將對他不利」，又提供各式資源利誘他，若想選民代，由他們來後援。吳事後得知對方與天道盟過從甚密，向警方求援，警方昨將周姓主嫌等四人逮捕到案，依刑法恐嚇罪及違反選罷法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    拔羅波領銜人吳柏瑋 發不自殺聲明

    據悉，吳在六月上旬被朋友相約至新北市烏來山區某山產餐廳吃飯，到場才知是周男請客。席間，周男向他表示，「拔羅波」連署不要再進行；六月中旬，吳又被周男透過朋友找去他在新北市新店區的公司「喝茶」，再次勸告不要罷免，並利誘稱若吳想選民代，他們可以提供資源，否則要「注意安全」，吳感受到恐懼，曾在臉書發出「不自殺聲明」。

    新店警分局、新北市刑警大隊得知後，主動介入調查，警方掌握相關證據後，昨天上午至台北市文山區周男住處，將卅八歲的周男與周的母親拘提到案，負責傳話的兩名周男友人也被警方傳喚到案。

    周：有阻止沒恐嚇 另兩人稱只傳話

    周供稱有試圖阻止大罷免，但絕對沒有恐嚇、利誘；周母則說，自己只是參加山產店餐會陪吃飯，不知道與大罷免有關；另兩名傳話的男子表示，只是傳話，否認犯罪。

    警詢後，依違反刑法恐嚇、公職人員選舉罷免法非法之方法妨害他人為罷免案之提議、連署未遂犯等罪嫌，將周等四人移送台北地檢署偵辦。

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