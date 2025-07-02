國家團結十講 第四講：國防 賴：國防預算應逾GDP3％

總統賴清德昨赴國際獅子會活動，進行「國家團結十講」第四講「國防」，國防預算應達GDP3％以上，籲全民支持。（取自總統府直播）

2025/07/02 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨赴國際獅子會活動，進行「國家團結十講」第四講「國防」。總統指出，中國軍費不斷攀升，今年已破八兆新台幣，是廿年前的七倍以上，中國威脅不只針對台灣，已踏出第一島鏈，橫越到第二、第三島鏈，企圖在西太平洋稱霸，改變以規則為基礎的國際秩序，「即使台灣被併吞了，中國也不會停止，只是更有力量進行區域擴張。」

中國軍費破8兆 20年前的7倍

賴清德指出，中國軍費開支從二〇〇〇年起不斷攀升，最近連四年超過七％，二〇二五年已破八兆新台幣，相較廿年前成長七倍以上，即便國民黨執政時期，中國軍費仍年以兩位數規模快速成長。

請繼續往下閱讀...

他並引用日本統合幕僚監部資料指出，中國的威脅不只針對台灣，而是踏出第一島鏈、第二島鏈到第三島鏈，持續壓迫區域和平，企圖改變以規則為基礎的國際秩序、在西太平洋稱霸，「即使台灣被併吞了，中國也不會停止，只是更有力量進行區域擴張。」

賴清德說，面對中國不斷文攻武嚇，政府全力推動國防改革，建立足以嚇阻並完全挫敗敵人的能力。

籲全民支持國防 守護自由民主

總統提到，二〇一六年以前，中國軍費連續多年以兩位數成長，但我國防預算在馬英九政府時期卻不增反減，逐年縮水到GDP約二％水準；蔡英文總統上任後，從二〇一六年的三五九六億元提升到二〇二四年的六〇六八億元，提升八〇．七四％、佔GDP二．五％；他已承諾，今年透過特別預算，讓國防預算達GDP三％以上；政黨可以競爭，但國家不能犧牲，期待全民支持國防預算、國防改革，守護自由民主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法